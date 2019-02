N-o să-ți vină să crezi cum a reacționat mama lui Răzvan Botezatu când a aflat că fiul ei este gay

Răzvan Botezatu nu s-a mai ascuns și a recunoscut că este gay. Fostul prezentator TV a avut curajul să se confeseze și a vorbit și despre momentul în care mama lui a aflat adevărata lui orientare sexuală.

Răzvan Botezatu și-a luat inima-n dinți și a recunoscut că este gay. Odată cu asumarea publică a acestui lucru, Răzvan Botezatu a decis să și lupte pentru ca oamenii care au alte înclinații sexuale față de majoritate să fie acceptați în societate, așa cum ar fi și normal. (CITEȘTE ȘI: AU RECUNOSCUT CĂ SUNT GAY, IAR ACUM A VENIT MAREA BOMBĂ! MARIUS BALDOVIN: ”RĂZVAN BOTEZATU E FRUMOS, ÎL VREAU!” DE CÂND ÎL URMĂREȘTE CÂNTĂREȚUL)

De asemenea, fostul prezentator TV a vorbit și despre momentul în care i-a spus adevărul mamei sale despre orientarea lui sexuală.

„Mi-am facut curaj si i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viata si mi-a schimbat total viata si gandirea. A fost Dumnezeul meu acea doamna psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei stiau, aveam curaj sa le spun insa am purtat mereu acea masca si nu am putut fi fericit pe deplin pana cand nu am recunoscut public. Sunt oricum acelasi om, acelasi caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, a mărturisit Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu s-a iubit cu un belgian

În urmă cu câțiva ani, a mers în concediu alături de Raluca Dumitru, în Turcia, la un hotel de lux. Doar că acolo era și iubitul acestuia, un belgian. (VEZI ȘI: RĂZVAN BOTEZATU, CEL MAI BUN PRIETEN AL BIANCĂI DRĂGUȘANU, DECIZIE RADICALĂ: ”VREAU SĂ CÂȘTIG EXATLON”!)

”Eram cu un belgian, de culoare. Ne înțelegeam bine, ne-am distrat de minune în vacanța aceea, cu el și cu Raluca. Raluca m-a acoperit atunci, cred că nu bănuia nimeni ce a fost de fapt. De belgian m-am despărțit cu ceva vreme în urmă, dar am rămas în relații bune. Avea umor, ne înțelegeam bine, dar era foarte relaxat când venea vorba să își recunoască orientarea sexuală. El recunoscuse de multă vreme, dar, oricum, străinii sunt mult mai deschiși la această idee, nu te privește nimeni altfel dacă ești gay”, a povestit Răzvan Botezatu pentru Wowbiz.ro.