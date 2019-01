Răzvan Botezatu, cel mai bun prieten al Biancăi Drăgușanu, decizie radicală: ”Vreau să câștig Exatlon”!

S-a hotărât să câștige show-ul fenomen ”Exatlon”, iar pentru asta trage de fiare și încearcă să se mențină într-o formă fizică excelentă. A urmărit cu mare interes concursul, nu pierde niciun episod și dorește să devină primul concurent din afara sportului de performanță care reușește să câștige. În ceea ce privește tăria psihică, Răzvan Botezatu declară că nu vor fi probleme, mai ales că a ”îndurat” enorm de mult în alte vremuri.

Răzvan Botezatu spune că își face antrenamentul în funcție de tot ceea ce vede la televizor. Și crede că, peste câteva luni, va deveni sufiecient de puternic pentru a… câștiga.

”Voi fi primul conxcurent care, venit din afara sportului, voi reuși să câștig. Am văzut artiștii cum s-au descurcat, eu o să o fac mult mai bine. Mă uit la fiecare episod și mă antrenez în funcție de ceea ce văd la televizor. Vreau ca în câteva luni, cât mai am la dispoziție, să devin suficient de puternic să câștig competiția. Vreau să fiu primul concurent din afara sportului de performanță care să reușească să câștige reality-show-ul. Iar când bvine vorba de tărie psihică, la câte am îndurat eu, statul la baracă mi-ar părea un concediu”, a spus Răzvan Botezatu.

Mai mult decât atât, deja de mai bine de o lună, merge zi de zi la sală și chiar a început un regim care să îl transforme într-un pachet de mușchi.

”Am tot fost gras, acum am decis să am grijă, cu adevărat, de corpul meu, să fiu într-o formă fizică cum nu am mai fost vreodată. Sunt foarte atent la ce mănânc, mi s-a făcut un regim de care mă țin cu sfințenie și efectele deja se văd. Oricum, mă simt mai bine ca niciodată”, a mai declarat Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro.

O dramă fără margini: “A fost abuzat sexual de doi băieți”

Un prieten din anturajul lui Răzvan Botezatu a dezvăluit în cadrul unui interviu drama fără margini de care a avut parte tânărul prezentator. Conform sursei citate, la vârsta de 10 ani, Răzvan ar fi fost abuzat sexual de doi băieți, care veniseră, chipurile, să-i vândă o pisică. Și, cum încă din copilărie iubea animalele, el a mers la bunica lui de la care a luat bani ca să salveze micuța felină.

Pentru gestul său, Răzvan Botezatu a plătit un preț foarte mare: cei doi băieți l-au abuzat sexual în apropierea blocului în care acesta locuia. În ciuda faptului că a fost extrem de afectat de tot chinul la care a fost supus, el a găsit puterea să-i spună mamei sale când avea 16-17 ani. Cu inima rănită, femeia a vorbit cu el și… împreună au stabilit că cel mai bine ar fi să meargă să discute despre tot ce i s-a întâmplat cu un specialist.

