Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident rutier în timp ce se mergea la o filmare: ”Sunt lovită”

Cunoscuta interpretă de muzică populară din Banat, Stana Stepănescu, a fost implicată recent într-un incident rutier petrecut pe unul dintre drumurile intens circulate din vestul țării. Evenimentul a atras atenția publicului, care a început să o întrebe în comentarii dacă starea ei este una bună.

Accidentul s-a produs în timpul deplasării către o serie de filmări, într-un moment în care artista se afla în trafic. Din informațiile disponibile, impactul a fost cauzat de un alt autoturism care a intrat în coliziune cu mașina acesteia din spate. Deși astfel de situații sunt frecvente pe drumurile aglomerate, se pare că pentru artistă acesta nu a fost singurul accident din ultima perioadă, ci al treilea.

Pentru Stana Stepănescu, acesta nu este primul incident de acest tip. Artista a mai trecut prin experiențe similare în trecut. Nașa lui Armin Nicoară a mărturisit într-un video publicat pe TikTok că este al treilea accident pe care îl are și că a fost lovită din spate.

„Ce ți se poate întâmpla în timp ce mergi la filmări? Haideți să vă arăt! Am făcut accident! De data asta întârzii cu un motiv bun!!! AL TREILEA ACCIDENT PE CARE ÎL AM ȘI SUNT LOVITĂ DIN SPATE!!! 😰😳”, a transmis Stana pe TikTok.

Pe lângă cariera muzicală, Stana Stepănescu este cunoscută și pentru legăturile personale din lumea artistică. Ea are un rol important în viața altor artiști din generația mai tânără, fiind nașa cunoscutului saxofonist Armin Nicoară și a interpretei Claudia Puican.

După cum vă spuneam, Stana Stepănescu este nașa lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Cei trei au o relație foarte apropiată. Mai mult, din semn de respect pentru ea, nașii au adus-o cu elicopterul la nunta pe care au făcut-o în luna octombrie a acestui an. Cei prezenți au rămas de-a dreptul uimiți când au văzut intrarea de senzație a nașei alături de Armin Nicoară (VEZI AICI IMAGINILE).

Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican

Armin și Claudia Nicoară au făcut anunțul despre al doilea copil: o fetiță!