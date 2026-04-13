Naștere rară filmată în ocean: balenele își ajută puii să supraviețuiască într-un moment crucial

Un moment aproape imposibil de surprins a fost documentat de cercetători: nașterea unei balene cașalot în sălbăticie, însoțită de un comportament emoționant și complex, alte femele din grup au intervenit activ pentru a ajuta mama și nou-născutul. Descoperirea oferă o perspectivă rară asupra vieții sociale și a inteligenței acestor mamifere marine.

Potrivit Associated Press, cercetătorii din cadrul Project CETI au reușit să filmeze un eveniment extrem de rar: nașterea unei balena cașalot în mediul natural.

O premieră științifică în largul Caraibelor

Momentul a avut loc în 2023, în apropierea insulei Dominica, unde o echipă de oameni de știință monitoriza un grup de 11 balene. Folosind drone, camere video și microfoane subacvatice, cercetătorii au documentat peste cinci ore de comportament social intens.

Rezultatele au fost publicate ulterior în reviste științifice importante, fiind considerate o descoperire excepțională în biologia marină.

O naștere înconjurată de sprijin

Femela, numită Rounder, în vârstă de 19 ani, era la a doua naștere. În jurul ei s-au adunat alte femele din grup, unele înrudite, altele nu, formând un fel de „cerc de protecție”.

Pe durata travaliului, balenele au înotat în jurul ei, s-au poziționat strategic și chiar s-au întors cu burta în sus pentru a o susține în momentele dificile. Nașterea propriu-zisă a durat aproximativ 34 de minute, însă dinamica grupului înainte și după momentul nașterii a fost cea care i-a impresionat cel mai mult pe cercetători.

Intervenția vitală după naștere

Imediat după venirea pe lume, puiul a devenit centrul atenției întregului grup. Balenele adulte l-au împins, l-au atins și l-au ghidat prin apă, într-un efort clar de a-l ajuta să supraviețuiască.

Acest comportament nu este întâmplător. Puii de balenă, deși se nasc complet formați, nu pot înota eficient în primele momente și tind să se scufunde. Pentru a preveni acest lucru, alte balene îi ridică la suprafață, facilitând prima respirație, un moment critic pentru viața lor.

Un comportament rar în lumea animală

Dintre cele 93 de specii de cetacee, doar nouă au fost observate dând naștere în sălbăticie. Și mai rar este faptul că alte femele, inclusiv cele fără legături de rudenie, participă activ la proces.

Până acum, astfel de comportamente de asistență la naștere erau cunoscute doar la primate, inclusiv la oameni. Descoperirea sugerează că balenele au un nivel ridicat de cooperare socială și empatie.

Comunicarea, cheia coordonării

Pe lângă comportamentul fizic, cercetătorii au observat și schimbări importante în vocalizările balenelor. Sunetele produse în timpul nașterii erau diferite de cele obișnuite și par să fi avut rolul de a coordona acțiunile grupului.

Aceste semnale ar putea indica o formă complexă de comunicare, prin care balenele își sincronizează comportamentul în situații critice, cum ar fi protejarea unui nou-născut.

Adaptări evolutive impresionante

Balenele sunt mamifere care s-au reîntors în apă după ce strămoșii lor au trăit pe uscat. Această tranziție a impus adaptări unice.

De exemplu, puii se nasc cu coada înainte, o strategie care reduce riscul de înec în timpul nașterii. Chiar și așa, fără ajutorul grupului, șansele de supraviețuire ar fi mult mai mici.

Un început promițător pentru noul membru

După naștere, grupul de balene nu a mai fost observat timp de peste un an. Când cercetătorii i-au regăsit, puiul era încă în viață și înota alături de alți tineri din grup, un semn clar că a depășit etapa critică.

Balenele cașalot au o perioadă de gestație de până la 16 luni, iar puii depind de mamă și de grup pentru mai mulți ani, fiind îngrijiți colectiv.

O lecție despre cooperare în natură

Această descoperire nu este doar un succes științific, ci și o demonstrație a complexității vieții sociale în ocean. Balenele nu doar coexistă, ele colaborează, comunică și se ajută reciproc în momente esențiale.

Într-o lume în care multe specii sunt încă puțin înțelese, astfel de observații ne reamintesc cât de sofisticată este natura și cât de multe mai avem de învățat despre ea.

