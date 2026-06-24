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Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cu cruce roșie pe 24 iunie. Semnificația acestei zile

De: Anca Lupescu 24/06/2026 | 08:00
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cu cruce roșie pe 24 iunie. Semnificația acestei zile
Cine a fost Sfantul Ioan Botezatorul
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Sfântul Ioan a fost fiul prorocului Zaharia și al Elisabetei, rudă a Fecioarei Maria. El este cunoscut în tradiția creștină drept „Înaintemergătorul” și „Botezătorul”. A primit numele de Înaintemergător deoarece a venit înaintea lui Hristos și a propovăduit pocăința, pregătind astfel oamenii pentru învățătura și lucrarea lui Iisus. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este sărbătoare cu cruce roșie și în fiecare an pe 24 iunie se celebrează.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Ioan a fost cel care L-a recunoscut pe Hristos ca Mesia încă dinainte de naștere. Potrivit Sfintei Tradiții, Fecioara Maria a mers să o viziteze pe verișoara sa Elisabeta, iar în momentul în care cele două s-au îmbrățișat, Ioan a săltat în pântecele mamei sale, acesta fiind considerat primul său gest de recunoaștere a lui Hristos ca Mântuitor.

După nașterea sa, tatăl lui Ioan, Zaharia, a fost ucis în Templu. Ioan și mama sa au fugit în pustiu, unde acesta a crescut și a fost educat. Astfel, încă din copilărie a dus o viață ascetică. Se hrănea cu plante și rădăcini și purta haine simple și aspre.

Când a ajuns la maturitate, a început să boteze oamenii în apele Iordanului și să predice pocăința, vestind totodată venirea Celui care era mai mare decât el și care avea să boteze cu Duhul Sfânt.

Sfântul Ioan a spus întotdeauna adevărul. Din cauza criticilor pe care i le adresa regelui Irod, acesta a fost întemnițat. Mai târziu, și-a pierdut viața prin decapitare, în urma unei promisiuni făcute de Irod fiicei sale vitrege, că îi va oferi orice va cere. La îndemnul mamei sale, aceasta a cerut capul lui Ioan Botezătorul pe un platou.

Viața Sfântului Ioan Botezătorul a rămas un exemplu de credință, curaj, smerenie și devotament față de Dumnezeu, fiind cinstit de creștini drept unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii.

Sărbătorirea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul în tradiția ortodoxă

Praznicul Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul este sărbătorit în Biserica Ortodoxă prin Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată în dimineața zilei de sărbătoare și precedată de slujba Utreniei. În seara precedentă poate fi săvârșită Vecernia Mare.

În aceeași zi, Biserica Ortodoxă o pomenește și pe Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul.

Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre puținii sfinți sărbătoriți de șase ori pe parcursul calendarului ortodox:

  • 7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul
  • 24 iunie – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (coincide cu Sânzienele)
  • 29 august – Tăierea capului Sfântului Ioan
  • 23 septembrie – Zămislirea Sfântului Ioan
  • 24 februarie – A doua aflare a capului
  • 25 mai – A treia aflare a capului Sfântului Ioan

Acatist de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Acesta este acatistul dedicat Nașterii Sfântului Ioan și este una dintre cele mai recitate rugăciuni din preajma sărbătorii de pe 24 iunie.

Îl poți rosti zilnic, indiferent de perioada prin care treci, pentru alinare și liniște.

Condac 1: Proorocule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei cu dragoste te cinstim; că nerodirea Elisabetei s-a dezlegat prin nașterea ta cea sfântă, iar amuțirea lui Zaharia s-a slobozit de taina aceasta. Pentru aceasta, bucuroși cântăm: Bucură-te, Nașterea preaînțeleasă a lui Dumnezeu‑Prooroc!

Icos 1: Când Sfântul Prooroc Ioan a ieșit din pântecele mamei sale, s-a strigat veselie și lumină; de aceea și noi cântăm: Bucură-te, rodul făgăduinței și al rugăciunii! Bucură-te, prevestitorul împlinirii legii și al harului! Bucură-te, vestea mântuirii care vine prin Hristos! Bucură-te, Înaintemergătorule al Domnului!

Condac 2: Nașterea ta, Sfinte Ioane, a fost semn de mântuire, îngerul a vestit, iar Zaharia s-a luminat dintru tăcere. Deci, cu toți, cu glas de bucurie, strigăm: Aliluia! Icos 2: Proorocule al Celui de Sus, că ai vestit venirea lui Mesia și ai pregătit apele botezului pentru El, mijlocește pentru noi, să primim mila și harul lui Dumnezeu. Bucură-te, Prevestitorule al luminii neînserate!

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