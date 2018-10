Naturalizarea atacantului lui PSG a intrat în impas! Stoichiță e sincer: ”Problema este că…”

”Naționala” lui Cosmin Contra l-ar putea pierde pe noul Ibrahimovic. Naturalizarea atacantului lui PSG a intrat în impas, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră. Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice a FRF, este sincer și recunoaște că sunt anumite probleme, ținând să precizeze că eventuala convocare a lui Virgiliu Postolachi sub “tricolor” depinde de FIFA și UEFA. (Super oferta de angajare)

Virgiliu Postolachi, copilul-minune de la PSG, a primit cetățenia română și, ulterior, a depus și jurământul! În vârstă de 18 ani, cel care împarte vestiarul cu Neymar, Mbappe, Cavani și alte staruri de la Paris, nu este, din păcate, pentru moment, o soluție pentru "tricolori". FIFA și UEFA urmează să ofere un verdict final, mai ales că Federația din Moldova, care l-a convocat pe fotbalist pentru a patra oară la lot, nu renunță la serviciile starului campioanei din Franța.

“Problema este că totul depinde acum de hotărârea organelor internaționale. Român este din punct de vedere legal, să vedem dacă va fi și din punct de vedere fotbalistic, la nivel internațional. Cei din Moldova fac presiuni, dar și noi încercăm pe partea noastră. Când hotărăsc FIFA, UEFA, forurile abilitate… Ele dau verdictul! Aici este vorba de niște reguli… Nu mă pricep, ține de juridic. Noi am depus tot ce ține de legalitate la forurile abilitate. Încă din septembrie. Suntem la mâna legilor, sunt orgolii…”, a spus Mihai Stoichiță pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

În concluzie, echipa națională a României riscă să-l piardă din nou pe Virgiliu Postolachi, catalogat de mulți drept noul Zlatan Ibrahimovic. Naturalizarea și visul multor conaționali de a-l vedea sub "tricolor" au intrat în impas, astfel că rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile în perioada următoare. Cert este că FRF a depus toate eforturile pentru a-l avea pe fotbalistul lui PSG sub comanda lui Cosmin Contra. Rămâne de văzut ce vor hotărî organismele internaționale.

"A fost convocat, din nou, la naționala Moldovei? Nu am primit nimic oficial! Nu pot să vă spun dacă va refuza sau nu convocarea. Rămâne de văzut! Eu nu am auzit nimic în acest sens. Eu nu am văzut nicăieri nimic, veți afla răspunsul nostru când totul va fi oficial", a spus Oleg Postolachi, tatăl fotbalistului.

Precedentul De Amorim! A obținut cetățenia în doar patru luni

Precedentul De Amorim! A obținut cetățenia în doar patru luni

William De Amorim Douglas a depus cerere în vederea dobândirii cetăţeniei române pe data de 12 ianuarie 2016. Ulterior, după ce s-a ținut cont de valoarea sa, Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a depus o solicitare către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie în vederea susţinerii obţinerii cetăţeniei române pentru fotbalist.

După care, la data de 7 aprilie 2016, Comisia pentru Cetăţenie din cadrul ANC, a emis raportul favorabil în care s-a constatat îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege în așa fel încât William De Amorim să fie român cu acte în regulă. Și, astfel, după aproximativ patru luni, în 27 mai 2016, mijlocașul a devenit conațional de-al nostru!

Carlos Fortes, Harlem Gnohere, Hervin Ongenda și Mario Camora sunt alți fotbaliști care și-au demonstrat valoarea în Liga 1 și ar putea fi eligibili pentru echipa națională, în cazul în care vor primi cetățenia română.

A refuzat, până acum, să joace pentru naționala Moldovei!

"Noi am făcut toate demersurile pentru a putea să redevenim cetăţeni români. Eu sunt rus, bunicii din partea soției au fost români. Am fost la Bucureşti şi am depus documentele necesare. Trebuie doar să aşteptăm. Am fost căutat de la București prin august 2017, când un impresar din Spania a informat în România. A primit convocări şi de la naţionala Moldovei, dar nu s-a dus, nu ne interesează. Virgiliu vrea să joace pentru România, dar mai departe vedem ce va fi. Fiul meu vorbește românește, dar cu accent franțuzesc, deoarece el avea doi ani când am ajuns în Franța", spunea Oleg Postolachi, tatăl lui Virgiliu, la finalul lunii iulie.

