„Neamțul” crede în play-off: „ Eu am încredere şi nu vorbesc să mă aflu în treabă!”

Dorinel Munteanu, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis cu Gaz Metan în prima etapă a returului acestui sezon regular, că nu și-a luat gândul de la play-off.

„Suntem foarte organizaţi, dar trebuie să şi marcăm. Am avut un adversar bun, care îşi merită locul în primele şase echipe, dar eu aştept mai mult pe faza ofensivă de la echipa pe care o conduc. Am curajul să spun că am un nucleu de jucători cu foarte multă atitudine, iar cu multă muncă putem să sperăm la acest obiectiv. Eu am încredere şi nu vorbesc să mă aflu în treabă. La prima vedere este un obiectiv îndrăzneţ, dar vedeţi cum se desfăşoară lucrurile în campionatul intern”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna.

Partida a fost una slabă, fără mari ocazii la ambele porți. Ardelenii au fost mai periculoși și au ratat ocaziile meciului prin Chamed (min.16), Fernandes (min. 40, 44, 62), Fofana (min.77) şi Ivanov (min. 90+1). Concordia, fără niciun şut pe poartă, a dat senzația că este mulţumită cu un rezultat de egalitate de la începutul și până la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, Gaz Metan Mediaș se menţine pe o poziţie de play-off, fiind pe locul 5, cu 22 de puncte în timp ce Concordia este pe locul 10, cu 16 puncte.

În turul acestui sezon regular, Gaz Metan a învins-o pe teren propriu pe Concordia cu scorul de 2-1.

