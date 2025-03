‘Nemuritorul’ a ajuns la spital! Ce a pățit Christopher Lambert, actorul îndrăgit al anilor ’90

Celebrul actor Christopher Lambert a trebuit să anuleze mai multe proiecte în curs. Acesta a fost spitalizat după ce a suferit un accident grav.

Christopher Lambert are mai multe premii la activ. Este cel mai cunoscut pentru interpretarea lui Connor MacLeod în filmul clasic “Highlander” din 1986.

Recent, actorul în vârstă de 67 de ani a fost dus la spital după ce s-a accidentat grav. Actorul a căzut pe scările unui hotel, conform THE DAILY STAR.

‘Nemuritorul’ s-a împiedicat pe scări și a căzut, în urmă cu câteva luni.

El s-a rănit la spate – dar nu și-a rupt coloana – în timpul accidentului. De atunci facce terapie fizică în încercarea de a se pregăti pentru următorul său proiect, “Tulipomania”.

Unde ar fi trebuit să fie prezent Christopher Lambert în acest weekend

Starul franco-american ar fi trebuit să apară la o convenție suedeză de science-fiction numită SciFiWorld în acest weekend. Convenția i-a informat pe fani că Lambert nu va mai putea participa din cauza problemei sale medicale actuale.

O declarație a organizatorilor pe Facebook, postată miercuri, 12 martie, anunța:

„Christopher Lambert a avut un accident grav luni și nu are voie să călătorească sau să se deplaseze timp de o lună, conform medicului său. Își cere scuze și îi pare teribil de rău că nu poate participa la Jönköping. Îi dorim o recuperare rapidă și puteți lăsa o urare pentru el aici, deoarece el citește comentariile noastre în limba engleză.”

Fanii au fost extrem de dezamăgiți, dar s-au grăbit să umple rubrica de comentarii pentru a îi ura actorului numai bine în eforturile sale de recuperare. Unul a scris:

„Ce păcat. Așteptam cu nerăbdare să-l cunosc pe Connor MacLeod în persoană. Ai grijă de tine și sper să te văd în Suedia altă dată.”

Un altul a comentat: „Recuperare rapidă, nemuritorule!”

Purtătorul de cuvânt al actorului a declarat:

„Ca actor, filmarea și promovarea filmelor sale sunt o prioritate absolută și au fost întotdeauna, și în timp ce el are cel mai mare respect pentru oamenii care organizează evenimente și fanii care participă; din păcate, de data aceasta el nu va putea participa la convenție.”

Cunoscut pentru Highlander, Lambert a avut mai multe roluri de succes

Cel mai cunoscut rol al lui Lambert a fost cel din “Highlander”, dar el a jucat rolurile mai multor personaje iubite de fani.

Printre altele, Christopher este renumit și pentru rolul lui Tarzan din filmul “Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes” din 1984. Filmul a primit trei nominalizări la Oscar la cea de-a 57-a ediție a Premiilor Oscar. Era primul lungmetraj cu Tarzan care să primească o nominalizare la Oscar.

Lambert a câștigat Premiul César pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din filmul “Subway” (1985). Premiul César este considerat cea mai înaltă distincție cinematografică din Franța și este echivalentul unui Oscar.

Christopher l-a interpretat pe Raiden, un zeu japonez, în primul film “Mortal Kombat”, în 1995, și pe Methodius în “Ghost Rider: Spirit of Vengeance” (2011).

De asemenea, Lambert a jucat alături de o distribuție plină de vedete în comedia neagră “Hail, Caesar!” (2016). În film mai joacă George Clooney, Josh Brolin, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Michael Gambon, Channing Tatum și Tilda Swinton.

Cum influențează accidentul planurile și proiectele lui Christopher

Lambert se pregătește să își promoveze rolul lui Mark din viitoarea dramă de suspans “Eyes Everywhere” a Simonei Calo. De asemenea, îl interpretează pe profesorul Moreau în thrillerul cu vârcolaci “Shadow of the Wolf” de Alberto Gelpi din 2018. Lionsgate îl va lansa în Statele Unite în sistemul Video on Demand pe 25 martie.

În prezent, nu este clar cum accidentul va afecta filmările la “Tulipomania”, care urmează să înceapă săptămâna viitoare.

Christopher este tatăl unei fiice, Eleanor Lambert, în vârstă de 31 de ani. Eleanor s-a născut în timpul relației lui Lambert cu fosta sa soție Diana Lane, cu care a jucat în filmul “Priceless Beauty”.

