Nepoata celebrului manelist, în stare de şoc: iubitul a tradus-o, iar acum se însoară! „Scria oricui, slabă, grasă nu conta!”

Roxana Dobrițoiu, nepoata lui Adi de la Vâlcea, a trecut printr-o perioadă plină în ultimul an. S-a despărțit de fostul iubit care a tradus-o cu mai multe domnișoare, a suferit enorm, însă a decis să lase trecutul în urmă și să se concentreze pe prezent. A participat la Vocea României, acolo unde a făcut furori și a impresionat jurații, iar cariera ei a căpătat o nouă valență. Scoate melodii pe bandă rulantă și nu are de gând să se oprească aici. A vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut, dar și despre surprinderea pe care a avut-o când a aflat că fostul ei ajunge în scurt timp la altar cu o domnișoară pe care o știa de când era în relație cu Roxana. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista și a aflat totul, în exclusivitate.

Roxana Dobrițoiu a avut o relație de aproximativ patru ani cu Adi, un tânăr artist. Relația lor nu a fost lipsită de cumpene, bărbatul înșelând-o pe artistă de mai multe ori. Însă, Roxana a întors de mai multe ori și celălalt obraz și l-a iertat pe bărbat. Dar știți cum se spune că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Astfel că Adi a înșelat-o din nou pe vedetă, iar aceasta a fost nevoită să pună stop legăturii dintre ei. Și, dacă ea a suferit și a preferat să își îngroape amarul în muncă, fostul partener s-a mișcat repede și deja și-a găsit aleasa pe care o va duce curând și la altar.

Roxana Dobrițoiu a povestit faptul că a fost surprinsă să afle că fostul ei iubit deja se însoară și nu cu oricine, ci cu o domnișoară pe care o urmărea pe Instagram de pe vremea când era în relație cu Roxana. În plus, vedeta a povestit că deși nu o surprinde că bărbatul și-a găsit pe cineva, căci era genul căruia îi plăcea să aibă opțiuni, ci mai degrabă că deja și-a găsit pe cineva cu care se însoară. Cu toate acestea, blonda este matură și îi dorește numai bine fostului.

„Noi ne-am despărțit de aproape de doi ani, în aprilie 2023. Trebuia să ne despărțim ca fiecare dintre noi să își găsească adevăratul destin. El este bine, aproape s-a însurat și așa a fost să fie. Pe domnișoara respectivă o avea în listă dinainte (n.r. pe Instagram) căci aveam imaginea ei în cap, o știam. Deci da, se știau dinainte. De vorbit, dacă au vorbit, în relație cu mine nu știu, dar este posibil. El era genul de bărbat care scria la orice fată, nu conta dacă era grasă, slabă, înaltă, tânără, bătrână, el scria. Cu siguranță i-a scris, dar nu mă mai interesează”, a povestit Roxana Dobrițoiu pentru CANCAN.RO.

Cântăreața recunoaște că s-a consumat mult în perioada relației cu fostul partener din cauza faptului că bărbatul nu o punea pe primul loc în orice situație. Acum, vedeta nu ar mai vrea să facă niciun compromis de acest gen, motiv pentru care este foarte atentă pe cine va lăsa să intre în viața ei.

„Nu mă mai doare în momentul de față. M-am atacat mult, eu îmi doresc de la persoana iubită să îmi acorde toată atenția, toată iubirea, eu să fiu în centrul Universului și în momentul în care am văzut că atenția lui era către oricine a fost o problemă. Când genul de femeie este orice femeie, nu are cum să-ți convină. Nu ne-am potrivit, nu am fost compatibili. În momentul de față nu aș mai fi dispusă să fac compromisuri, să stau într-o relație deși nu este bine. Ori aș întâlni o persoană cu care m-aș înțelege perfect, ori aș sta singură.

Eu am pentru ce să lupt în viață, vorbesc despre cariera mea, am motiv să mă pregătesc și să lupt. Nu am avut niciodată visul să mă văd mireasă ca alte fete. Am iubit și eu, dar oricum nu se compară cum te îndrăgostești la 20 de ani, cum o faci la 30 de ani. Sau poate că nu a venit persoana potrivită pentru mine” , a spus Roxana Dobrițoiu.

Artista spune că s-a închis mult după suferința provocată de fostul ei iubit, astfel că încrederea ei în bărbați a fost afectată. Preferă să analizeze foarte bine până să se arunce, din nou, într-o relație cu cineva.

„Am avut nevoie de o perioadă de pauză, eu cu mine, pentru a mă regăsi și pentru a fi mai bine în următoarea relație, să nu mai fiu nici eu o persoană toxică. Ultima relație a mea a fost și cea mai matură, m-a făcut să învăț multe și ne-am dat seama că trebuie să fii foarte atent pe cine alegi că poți ajunge să pierzi ani de zile și nu este ok. Eu aș vrea să nu mai am încredere în bărbați, dar felul meu de a fi este de așa natură încât am încredere în oameni și de aceea mă și feresc. Sunt foarte selectivă pentru că nu vreau să fiu rănită pe viitor, așa că mai bine mă feresc. În prezent sunt vindecată, dar mi-a luat destul de mult”, nepoata lui Adi de la Vâlcea pentru CANCAN.RO.

Ce sfat i-a cerut Roxana Dobrițoiu celebrului ei unchi, Adi de la Vâlcea: „El ar fi vrut să fiu măritată până la vârsta asta”

Viața amoroasă a Roxanei Dobrițoiu a suferit multe schimbări de-a lungul timpului, așa că am fost curioși să aflăm dacă i-a cerut vreodată sfatul celebrului său unchi, Adi de la Vâlcea. Așa cum știm, manelistul este un familist convins, fiind căsătorit cu Cristina de peste 25 de ani.

„Am vorbit cu el despre relații, el este tradiționalist din punctul acesta de vedere. El ar fi vrut ca eu să fiu măritată până la această vârstă, să fii făcut copii. Și eu aș fi vrut asta când aveam 20 de ani, dar nu s-a întâmplat. Dumnezeu a avut alte planuri cu mine, dar nici eu nu o să mă grăbesc pentru gura lumii.Puteam și eu să mă mărit de mai multe ori până la această vârstă, dar am vrut să aleg foarte bine. Pentru mine căsătoria este ceva sfânt și aș vrea ca atunci când voi merge cu bărbatul meu la altar și îi promit lui Dumnezeu că voi fi cu cineva, atunci să rămân toată viața cu persoana respectivă.

Însă până atunci mă concentrez pe carieră. Am scos o piesă recent cu Adrian Norocel. Mai am o piesă în studio, cariera este singura mea preocupare. Am o viață liniștită de celibatară”, a concluzionat blonda.

