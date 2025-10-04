Neti Sandu dezvăluie zodia cu noroc cvadruplu în octombrie 2025: bani, casă, căsătorie și copii

Vești bune pentru o zodie din horoscop! Astrele i-au pregătit mari surprize în perioada următoare. Neti Sandu a făcut previziuni importante și a transmis că unii nativi vor avea parte de noroc cvadruplu în octombrie 2025: bani, casă, căsătorie și copii. Află, în articol, cine sunt norocoșii acestei luni!

Neti Sandu este unul dintre cei mai apreciați astrologi de la noi din țară și i-a obișnuit pe oameni ca în fiecare dimineață, la Știrile Pro TV, să le aducă vești importante. De această dată, vedeta a făcut previziuni pentru octombrie 2025.

Ce zodie va avea noroc cvadruplu în octombrie 2025

Neti Sandu a făcut previziuni importante pentru luna octombrie 2025. Vedeta Pro TV a anunțat că, în ultima perioadă, au avut loc schimbări mai multe schimbări astrale. În data de 21 septembrie, a fost eclipsă parțială de Soare, chiar înainte cu o zi de a începe zodia Balanță.

După această eclipsă, am avut parte de o energie curată, iar cei mai ambițioși au putut să își îndeplinească planurile. Toți nativii primesc suport de la Venus care este în Balanță și Marte în Scorpion.

De asemenea, Nati Sandu a anunțat că o zodie va avea parte de noroc cvadruplu în octombrie 2025. Este vorba despre Rac. Nativii născuți sub acest semn zodiacal se vor bucura de reușite pe toate planurile – bani, casă, căsătorie și copii.

Jupiter în Rac și Marte în Scorpion oferă un impuls important Racilor. Ei își doresc de mult timp să iasă în față și să arate de ce sunt capabili, însă au fost intimidați de câte ceva. Acum, Venus îi va ajuta să prindă încredere în ei.

Nativii născuți sub acest semn zodiacal trebuie să știe că trebuie să lase emoțiile deoparte. Nu mai au motive să le fie frică de nimic. Este momentul să strălucească. Tot ce trebuie să facă este să se înarmeze cu mult curaj, să își spună părerea și să treacă la treabă.

Așa cum am menționat, curajul poate să vină chiar de la Marte din Scorpion. În cele din urmă, va reuși să obțină exact ceea ce își dorește: un loc de muncă mai bun, bani mai mulți, o casă nouă și un partener, alături de care să pășească în fața altarului.

