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Neti Sandu nominalizează zodia care se îndrăgostește în iulie 2026, dar pierde tot: serviciu, bani și sănătate

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 15:31
Neti Sandu nominalizează zodia care se îndrăgostește în iulie 2026, dar pierde tot: serviciu, bani și sănătate
Neti Sandu nominalizează zodia care se îndrăgostește în iulie 2026, dar pierde tot: serviciu, bani și sănătate
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Neti Sandu și Andreea Marinescu au analizat previziunile astrologice pentru luna iulie 2026 și au evidențiat zodia care va trăi o poveste de dragoste neașteptată. Totuși, aceeași perioadă poate aduce provocări importante în plan profesional, financiar și al sănătății.

Odată cu intrarea Soarelui în Rac, începe o etapă care aduce reconfigurări importante pentru multe zodii. Potrivit lui Neti Sandu, perioada cuprinsă între 21 iunie și 22 iulie marchează un moment de cotitură. Deciziile, prioritățile și direcțiile de viață pot suferi schimbări semnificative.

Contextul astral este amplificat de mai multe influențe puternice. Mercur intră în mișcare retrogradă, Jupiter își schimbă poziția și ajunge în Leu, iar energia dominantă a focului se face tot mai simțită. În aceste condiții, astrele îi îndeamnă pe nativi să reevalueze proiectele neterminate și să rezolve situațiile pe care le-au amânat până acum.

Mercur retrograd aduce în prim-plan situații nerezolvate

În același timp, Mercur se află în Rac și urmează să intre în mișcare retrogradă, un context astrologic care, potrivit lui Neti Sandu, aduce în prim-plan situațiile rămase nerezolvate. Prezența Soarelui în Rac și a Lunii în Capricorn amplifică energia momentului, iar multe probleme amânate ar putea reveni în atenție pentru a fi clarificate definitiv.

Perioada de retrogradare a lui Mercur, desfășurată între 29 iunie și 23 iulie, este considerată favorabilă reluării unor proiecte mai vechi, corectării greșelilor și închiderii unor capitole începute în trecut. Astrele îi încurajează pe nativi să revizuiască deciziile importante și să finalizeze ceea ce au lăsat neterminat.

O altă schimbare majoră este intrarea lui Jupiter în Leu, pe 30 iunie, tranzit care va dura aproximativ un an. Evenimentul este asociat cu oportunități, creștere și recompense, în special pentru nativii acestei zodii. Aceștia ar putea beneficia de un ciclu favorabil ce apare o dată la 12 ani.

Tot la finalul lunii iunie, Marte își schimbă poziția și ajunge în Gemeni. Mai mult, pe 4 iulie, acesta va forma o conjuncție cu Uranus, aspect astrologic despre care se spune că poate genera evenimente neașteptate, schimbări rapide și decizii cu impact important pentru multe zodii.

Vărsătorii se vor îndrăgosti iremediabil, dar vor pierde tot

Pentru Vărsători, perioada următoare poate aduce surprize plăcute în plan  sentimental. Influențele astrale favorizează valorificarea unor idei sau proiecte abandonate în trecut, care acum pot primi atenția necesară pentru a se transforma într-o sursă de succes și chiar de câștig financiar.

În plan afectiv, se anunță o etapă promițătoare. Nativii care au depășit dezamăgirile unei relații din trecut ar putea întâlni o persoană capabilă să le schimbe perspectiva asupra iubirii. În plus, tranzitul lui Jupiter susține parteneriatele serioase și oferă șansa construirii unei relații stabile pe termen lung.

Totuși, nu toate aspectele sunt lipsite de provocări. Sectorul profesional poate aduce situații care necesită revizuiri, clarificări sau rezolvarea unor probleme mai vechi. De asemenea, Vărsătorii sunt sfătuiți să acorde mai multă atenție sănătății și cheltuielilor. Neglijențele din trecut pot genera costuri neprevăzute sau disconfort în perioada următoare.

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