Nick Rădoi, primele declarații după ce s-a despărțit de Mădălina Apostol: ” Nu puteam să mă duc să-i dau în cap bărbatului cu care a fost ea”

După ce Mădălina Apostol a făcut anunțul despărțirii dintre ea și Nick Rădoi, acum, omul de afaceri face primele declarații.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au decis să meargă pe drumuri separate. După mai multe despărțiti și împăcări, cei doi au decis în urmă cu câteva luni bune să mai dea o nouă șansă poveștii lor de dragoste. Nick Rădoi și Mădălina Apostol păreau extrem de fericiți și chiar aveau planuri de căsătorie. (CITEȘTE ȘI: UN IMPOSTOR SE FOLOSEȘTE DE IDENTITATEA LUI NICK RĂDOI: ”SĂ FIȚI MAI ATENȚI CU CINE VORBIȚI”)

Din păcate însă lucrurile nu au mers între ei, iar acum se pare că cei doi și-au spus ”Adio!”. Iar acum Nick Rădoi a făcut primele declarații după despărțire.

„Am emoții mai mult ca oricând. Nu este un subiect care îmi face plăcere. Este adevărat că ne-am despărțit și fiecare pe drumul lui. Știu că mulți nu cred, dar a fost iubire. Despărțirea nu a fost din cauza mea, am fost un om care a respectat, n-am ascuns nimic. Am iubit-o cu adevărat, încă o iubesc. Decizia e luată din partea amândurora. Nu cred că mai are rost vreodată să mai încercăm. Ne cunoaștem de cinci ani. Eu nu sunt vinovat. Nu puteam să mă duc să-i dau în cap bărbatului cu care a fost ea. Eu am făcut tot ce a trebuit, greșelile ei și le știe. E ultima dată când am mai încercat, nu va mai exista o dată. Am fost lângă ea din toate privințele, dar dacă ea greșește. Sunt dezamăgit.”, a declarat Nick Rădoi la Răi Da Buni.

Cea care a făcut anunțul rupturii definitive dintre ei a fost Mădălina Apostol. Șatena a publicat un mesaj pe contul său de Facebook, dar și o fotografie cu cel care i-a fost iubit. (VEZI ȘI: FOSTA IUBITĂ A MILIONARULUI NICK RĂDOI A NĂSCUT O FETIŢĂ. VEZI PRIMA FOTOGRAFIE DE LA SPITAL)

”Avand in vedere ca am fost un cuplu asumat si public, ma simt datoare sa va anunt ca am luat decizia sa ne continuam vietile separat. Suntem destul de maturi ca sa ne dam seama ca unele lucruri nu pot fi schimbate si nu este corect fata de niciunul dintre noi sa fim implicati intr o relatie, care, de fapt nu poate functiona asa. Nick Radoi iti multumesc pt iubirea, respectul si sprijinul pe care mi le ai oferit in toti acesti ani si cu siguranta am invatat multe lucruri de la tine. Ai insistat sa mi pastrez demnitatea, sa lupt si sa schimb ce nu a fost bun la mine, iar pt acest lucru te voi respecta forever. Sunt atat mama, cat si femeie si la fel ca oricine, am nevoie de o viata normala si de cineva prezent zi de zi langa mine. Va multumesc tuturor pt sustinere! #storyofmylife 🙏🏼”, a scris Madălina Apostol pe contul ei de Facebook.