Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Denisa Iordache 12/10/2025 | 21:47
Vin ninsorile în România.

După un început de toamnă ploios, România se va confrunta cu un val de răcire a temperaturilor. Miercuri, 15 octombrie 2025, va fi ziua în care mai multe orașe din țară vor avea parte de zăpadă, mult mai repede decât ne-am fi așteptat. Află în articol ce zone sunt vizate! 

Românii trebuie să își pregătească garderoba de iarnă mult mai repede decât ar fi crezut. Ninsorile își vor face simțită prezența începând de miercuri în câteva zone din țară. Cu toate că zăpada este un motiv de bucurie pentru cei mici, adulții nu par să îți mai dorească lupta cu nămeții și traficul îngreunat.

Zăpada va apărea în special în zonele montane, acolo unde temperaturile din termometre vor coborî rapid la jumătatea lunii octombrie. 

La Predeal, temperatura maximă va ajunge la 7-8 grade Celsius, în timp ce minima va indica o valoare de 0 grade Celsius. Aceste temperaturi scăzute pentru perioada anului în care ne aflăm vor favoriza transformarea ploii în lapoviță și ninsoare. 

Meteorologii Accuweather au avertizat că precipitațiile mixte vor continua până spre sfârșitul săptămânii, iar la altitudini mari se va depunde un strat subțire de zăpadă. 

Sinaia, Bușteni, Valea Prahovei, Rânca și Gorj se află pe lista zonelor unde va ninge. În restul țării, vremea se menține destul de rece pentru această perioadă, zilele cu ploaie vor mai apărea, iar maximele vor atinge 6-10 grade. 

ANM vine însă cu vești bune pentru acest final de lună. Potrivit informațiilor, luna octombrie se va încheia cu o îmbunătățire a vremii și cu temperaturi ceva mai ridicate. 

Cum va fi vremea luni, 13 octombrie 2025

Începutul de săptămână vine cu temperaturi scăzute în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, zone în care termometrele vor indica 11-12 grade Celsius. În sud și sud-vestul țării se vor înregistra valori de 20-21 de grade, iar temperaturile minime vor fi între 0-10 grade. 

În București, vremea va fi blândă în timpul zilei cu maxime ce vor atinge 19-20 de grade Celsius și minime în timpul nopții de 7-8 grade Celsius. Cerul va fi parțial senin, iar bucureștenii se vor putea bucura de activități în aer liber în timpul zilei. 

