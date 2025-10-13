Ninge în România, începând de miercuri, 15 octombrie. ANM a făcut anunțul

România se pregătește pentru un nou episod de vreme rece, adus de un val de aer polar care va traversa țara începând din această noapte. Meteorologii avertizează că urmează o perioadă cu temperaturi în scădere, ploi, brumă și chiar ninsori la munte. ANM a emis primele informații oficiale despre temperaturile din următoarele zile.

Un nou episod de vreme rece lovește România, odată cu pătrunderea unui val de aer polar dinspre nordul continentului. Meteorologii ANM avertizează că, începând din această noapte, temperaturile vor scădea semnificativ, urmând să apară brumă, ploi și chiar ninsori în unele regiuni ale țării. Specialiștii spun că răcirea va fi accentuată și se va resimți atât pe timpul zilei, cât și al nopții.

„Într-adevăr, începând din această noapte, o masă de aer rece pătrunde dinspre nordul continentului, determinând o scădere accentuată a valorilor termice, atât pe timpul zilei, cât și al nopții”, a explicat meteorologul ANM, Diana Giurgiu.

Cum va fi vremea în România în următoarea perioadă

Meteorologul a precizat că, deși astăzi se mai pot atinge local valori de aproximativ 20°C, de mâine acestea vor deveni o raritate, fiind posibile doar izolat, în sudul extrem al țării. Pe măsură ce aerul rece se va extinde, temperaturile vor coborî treptat din nord spre restul regiunilor. În zilele următoare, maximele se vor situa, în general, între 10 și 16 grade, iar nopțile vor fi tot mai reci, în special în nord și centru, unde se pot înregistra valori ușor negative. A avertizat și asupra formării brumei, mai ales în nopțile senine de la mijlocul săptămânii.

„Pentru zonele joase, valori de 0 sau -1°C sunt normale pentru această perioadă, însă atragem atenția asupra formării brumei, pe fondul răcirii și al cerului senin. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase, iar în zonele montane înalte vor fi posibile lapoviță și ninsoare. Astăzi sunt așteptate ploi în centrul și estul țării, iar de la noapte acestea se vor extinde treptat dinspre nord către restul regiunilor. Vor fi, în general, precipitații slabe cantitativ. De asemenea, se vor semnala intensificări ale vântului, mai ales în zona montană, în estul și sud-vestul țării, unde vitezele pot ajunge la 45–50 km/h în zonele joase și până la 70 km/h în zona montană”, a mai spus meteorologul.

În stațiunile montane, vremea va fi deosebit de rece. La Predeal, temperaturile maxime nu vor depăși 7-8°C, iar noaptea se vor apropia de 0°C, condiții care favorizează apariția lapoviței și a ninsorii. Situația va fi similară și în alte zone montane, precum Sinaia, Bușteni sau Rânca, unde se așteaptă valori scăzute pentru această perioadă. În restul țării, vremea se va menține rece și umedă, cu maxime cuprinse între 6 și 10 grade și ploi temporare, semn că iarna își face simțită prezența mai devreme decât de obicei.

