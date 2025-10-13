România se pregătește de black out, în cazul unui eventual cod roșu! Anunțul venit de la Ministerul Energiei

Săptămâna trecută a fost agitație mare pe tema ciclonului Barbara. România s-a pregătit pentru ”cel mai negru scenariu posibil”, potrivit ministrului Energie. Din fericire, ciclonul nu a produs prea multe pagube și nu s-a manifestat violent. Însă, autoritățile se pregătesc în continuarea și nu este exclusă posibilitate unui blackout, în cazul unui eventual cod roșu.

Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii. Acesta a explicat că, pentru a nu se ajunge la colapsul sistemului, se negociază cu Comisia Europeană pentru a fi păstrate deocamdată centralele pe cărbune. Conform angajamentelor României, atunci când s-a construit PNRR-ul, țara noastră şi-a asumat până la finalul anului 2025 să închidă toate centralele pe cărbune pe care le are astăzi în funcțiune.

Însă, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout.

„Unul dintre scenarii arată că, în anumite condiţii de iarnă foarte grea, în anumite condiţii de ninsoare, dacă vom opri toate grupurile pe cărbune de la Complex Energetic Oltenia, am putea să fim într-o situaţie de acest gen, în situaţia în care s-ar îndeplini cumulativ mai multe condiţii – aşa-zisa furtună perfectă. Rolul nostru e de a calcula care sunt cele mai grele scenarii şi de a face tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo”, a declarat ministrul Energiei.

Acesta a explicat că, pentru a nu se ajunge la colapsul sistemului, se negociază cu Comisia Europeană pentru a fi păstrate deocamdată centralele pe cărbune.

„Negociem cu cei din Comisia Europeană şi, pentru prima dată, după 2 ani de zile, au fost dispuşi să accepte redeschiderea discuţiilor pe ţinta 119, cea a decarbonizării, şi în această formulă trag nădejde că vom trece cu bine această iarnă, păstrând în continuare capacităţile de producţie a energiei pe cărbune (…) Aşa că facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo”, a mai afirmat ministrul Energiei.

România pregătește un centru de securitate cibernetică în materie de energie

De asemenea, întrebat dacă Rusia sau altă entitate ar putea să orchestreze un blackout, ministru Energiei a spus că România pregăteşte un centru de securitate cibernetică în materie de energie pentru a evita astfel de situații.

„În mod normal, tot timpul există băieţii buni şi băieţi răi, tot timplu există, ca şi în zona cyber, atacatori şi atacați. Tot timpul te pregăteşti, este evident, pentru că e infrastructură critică şi noi acum pregătim pentru a evita un astfel de scenariu un centru de securitate cibernetică în materie de energie, prin care vrem să ne asigurăm că, dincolo de protecţia pe care o are astăzi DNSC-ul şi alte instituţii responsabile, avem pentru Sistemul Energetic Naţional pregătirea şi oamenii care ne asigură acest scut împotriva atacurilor cibenetice”, a mai spus Bogdan Ivan.

