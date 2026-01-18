Ninsorile istorice au îngropat blocuri. Mai mulți oameni au murit în Kamceatka, Rusia

În Petropavlovsk-Kamceatski, ninsorile record și cicloanele succesive au transformat viața de zi cu zi într-o luptă pentru deplasare și siguranță. În timp ce autoritățile avertizează cu sirene asupra avalanșelor de zăpadă de pe acoperișuri, oamenii, încercând să se destindă în mijlocul haosului alb, au ajuns să sară în zăpadă de la etaj, să coboare cu schiurile de pe blocuri și să improvizeze derdelușuri care pornesc de la etajele superioare. Salvatorii îi somează să se oprească, pentru că sub stratul gros se pot ascunde stâlpi, garduri cu sârme, armături ori chiar mașini îngropate, iar o singură săritură se poate termina tragic.

Cicloanele din Marea Ohotsk, o lună de coșmar: zăpadă cât jumătate din norma lunară într-o singură zi

Kamceatka rămâne sub influența unui ciclon puternic din Marea Ohotsk, care a adus viscol și ninsori masive. Au fost închise drumuri, în mai multe clădiri au fost sparte geamuri, iar mașinile au fost îngropate sub troiene adânci. Potrivit datelor meteorologice, pe 13 ianuarie, Petropavlovsk-Kamceatski au căzut 50 mm de precipitații, echivalentul a jumătate din media lunară, iar în decembrie ninsoarea a depășit de trei ori normele, condiții similare fiind consemnate ultima oară în iarna lui 1997. În noaptea de 14 spre 15 ianuarie, un nou ciclon a intrat peste sudul peninsulei, aducând din nou ninsori puternice și vânt în rafale, iar combinația dintre ninsoare, vânt și vizibilitate aproape zero a transformat străzile și curțile într-un „câmp alb” continuu. În unele locuri, troienele au ajuns până la etajul doi al clădirilor. Autoritățile au declarat stare de urgență, transportul a fost oprit, iar școlile și afacerile au trecut la învățământ și muncă la distanță.

Transport suspendat și restricții rutiere: kilometri întregi de șosea închiși

Una dintre primele consecințe a fost suspendarea completă a transportului public: autobuzele din Petropavlovsk-Kamceatski au fost oprite pe 13 ianuarie din cauza vântului, ninsorii persistente și vizibilității extrem de reduse. În același timp, au fost impuse restricții rutiere. În ciuda amploarei restricțiilor, poliția rutieră nota că nu au existat ambuteiaje mari, pentru că majoritatea locuitorilor au ales să stea acasă, iar multe companii au trecut la telemuncă la recomandarea guvernatorului Vladimir Solodov.

Cantitatea maximă de precipitații de la începutul ciclonului a fost raportată în Petropavlovsk-Kamceatski și Vilciucinsk: 39 mm. În sud-est, furtuna a venit cu vânturi puternice, iar în satul Ozernovsky rafalele au atins 45 m/s. În Petropavlovsk, zăpada s-a acumulat atât de mult încât unele zone „semănau cu o stațiune de schi”. Pe strada Naberezhnaya, lângă stadionul Spartak și parcul sportiv, o avalanșă a coborât direct pe carosabil: nu au fost răniți, dar drumul a fost blocat complet, iar utilajele și serviciile de urgență au intervenit, resturile fiind îndepărtate până seara. O avertizare de avalanșă a rămas în vigoare în zonele muntoase ale orașului cel puțin până pe 15 ianuarie, autoritățile insistând că riscul persistă.

Au scos un doctor dintr-un troian: pacienți transportați pe jos, cu ambulanța blocată

Chiar dacă viața orașului a încetinit și a trecut parțial în online, serviciile de urgență au continuat să lucreze fără pauză. În noaptea de 13 ianuarie, un echipaj medical și salvatorii au transportat un pacient pe o distanță de peste un kilometru pe străzi acoperite de zăpadă, după ce ambulanța nu a putut ajunge din cauza viscolului și a aleilor complet blocate. Ministerul Sănătății din regiune a descris cazul ca fiind doar unul dintre sutele de solicitări din „aceste 24 de ore dificile”. Pentru a-i sprijini pe medici, orașul a creat echipe de salvatori în vehicule de teren, iar vehiculele Ministerului Situațiilor de Urgență au ajutat la transportul personalului medical către pacienți și înapoi. În aceeași dimineață, și un medic a avut nevoie de ajutor: un doctor de la Spitalul Vodnik a rămas blocat într-un troian, nu a mai putut ieși singur și, când a simțit că îi slăbesc puterile, a chemat salvatorii, care l-au scos și l-au dus acasă, fără să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

Două persoane îngropate de vii: salvatorii nu au mai reușit să-i salveze

În Petropavlovsk-Kamceatski, două persoane au fost îngropate de vii sub zăpadă după ce avalanșe s-au desprins de pe acoperișurile blocurilor de locuințe. Relatările vorbesc despre mase mari de zăpadă care au căzut peste doi bărbați în timp ce aceștia mergeau pe lângă clădiri. Echipele medicale și salvatorii au ajuns rapid și au încercat să-i elibereze, însă eforturile au fost în zadar: ambii au murit la fața locului. În oraș, autoritățile avertizau deja populația despre pericolul avalanșelor de zăpadă folosind sirene de urgență, pe fondul ninsorilor continue.

Identitatea uneia dintre victime a fost confirmată: Igor Bikov, 60 de ani, angajat al Centrului de Management al Crizelor. Potrivit relatărilor, Bikov se întorcea acasă de la serviciu când zăpada s-a prăbușit de pe acoperișul unei clădiri de pe strada Sovetskaya. După ce a fost scos de sub nămeți, medicii ar fi detectat pentru scurt timp puls și au luptat până la capăt să-l salveze, însă bărbatul nu a supraviețuit.

Fără apă și pene masive de curent: multe zone afectate

Ciclonul a lovit și utilitățile publice. În dimineața de 13 ianuarie, o stație de pompare a apei din cartierul SRV s-a prăbușit, iar locuitorii au rămas fără apă rece. Intervenția a fost îngreunată de ninsoarea abundentă, fiind nevoie de utilaje grele pentru a debloca accesul. Trei autoutilitare pentru transportul apei erau la fața locului încă de la 04:00, iar o autocisternă cu rezervor de 4 metri cubi funcționa pentru a furniza apă potabilă. Oamenii au fost avertizați că apa caldă din rezervoarele mobile este tehnică, nu potabilă, dar poate fi folosită în gospodărie.

În seara precedentă, orașul a trecut și printr-o pană masivă de curent: curentul și încălzirea au fost întrerupte în sudul Petropavlovskului. În satul Sokochi din districtul Yelizovsky, situația a fost printre cele mai grave, după ce ciclonul a doborât stâlpi de iluminat, lăsând fără curent nu doar clădiri rezidențiale, ci și clădiri publice.

Deszăpezire: viceprimarul Vorovsky schimbă sistemul, utilaje non-stop și mașini remorcate

Administrația orașului a anunțat că serviciile funcționează în regim sporit. Noul viceprimar, Andrei Vorovsky, numit pentru a îmbunătăți eficiența deszăpezirii, a spus că programul de lucru a fost schimbat după analiza greșelilor din sezonul trecut, subliniind că prioritatea este pe drumurile principale pentru personalul medical, serviciile de urgență și echipele de reparații. Nivelatoarele, vehiculele rutiere combinate și rotoarele cu freză au lucrat non-stop pe arterele cheie, iar după oprirea ninsorii era planificată folosirea amestecului de nisip și sare. Reluarea transportului cu autobuze urma să fie făcută treptat. În aleile interblocale unde mașinile parcate dens împiedicau curățarea, s-a decis împreună cu poliția rutieră remorcarea temporară a vehiculelor, inclusiv pe străzile Zvezdnaya și Lomonosov și în zona Gorizont.

Oamenii blocați în blocuri: unii sapă ieșiri, alții ies pe ferestre

În Petropavlovsk-Kamceatski, locuitorii unor clădiri au rămas blocați în apartamente din cauza troienelor și a molozului căzut de pe acoperișuri. Situația a fost semnalată în mai multe microraioane, inclusiv Gorizont, Severo-Vostok, SRV și altele. Unii locatari și-au săpat singuri ieșiri, iar alții au ieșit pe ferestrele de la parter sau de la etajele inferioare. O educatoare, Olga Kryvaeva, a descris cum intrarea era complet blocată, iar soțul ei a ieșit primul pe fereastra apartamentului de la etajul doi ca să o poată ajuta să iasă în siguranță.

„Distracția” care poate ucide: sărituri de la etaj în zăpadă, schiuri de pe blocuri și derdelușuri de la etaje superioare

În ciuda pericolului, videoclipurile cu localnici care sar în troiene au devenit virale. Oamenii, ca să se distreze, sar în zăpadă de la etaj, inclusiv de la etajele doi, trei și chiar cinci, ocolind ușile. Unii s-au dat cu schiurile de pe blocuri până jos, iar copiii și-au făcut derdelușuri care pornesc de la etajele superioare ale clădirilor. Autoritățile i-au somat să se oprească, avertizând că aterizarea poate fi înșelătoare: sub zăpadă se pot ascunde armături, garduri cu sârmă, stâlpi sau chiar mașini, iar riscul de accident grav este real. Salvatorii mai atrag atenția că există și pericolul ca cineva să fie pur și simplu îngropat în zăpada afânată și să nu mai poată ieși singur. În plus, a existat și un caz concret în care un adolescent a rămas blocat într-un troian după ce a sărit de pe acoperișul unui centru comercial; a cerut ajutor când a simțit că îi scad puterile, iar salvatorii l-au eliberat, fiind rănit doar ușor.

În contextul tragediei cu cele două victime, autoritățile au insistat că cel mai bine este ca oamenii să stea acasă și să evite deplasările, mai ales că există în continuare riscul de avalanșe de zăpadă de pe acoperișuri. Salvatorii au atras atenția și asupra copiilor, cerând părinților să îi supravegheze și să le explice că este interzis să sară de pe acoperișuri în troiene și că nu este recomandat să se joace la baza pantelor sau să construiască „peșteri” în zăpadă. În Petropavlovsk, a fost menționat un număr de peste 90 de zone periculoase unde zăpada poate cădea spontan în avalanșe.

Se termină sau urmează încă un val: prognoza unui nou ciclon

Deși unii au sperat că episodul de ninsori record s-a încheiat, meteorologii au avertizat asupra unei noi provocări. În următoarele 24 de ore era așteptat un alt ciclon care urma să afecteze mai întâi sudul regiunii. Pentru Petropavlovsk-Kamceatski se prognozau ninsori noi, mai puțin intense decât anterior, cu perioade de slăbire temporară a vântului și precipitațiilor, dar cu un nou „vortex” atmosferic care urma să se apropie din nou în timpul zilei.

CITEȘTE ȘI: Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor

Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather