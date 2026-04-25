Acasă » Știri » Noua lege care îi poate băga pe români în închisoare. Ce nu mai ai voie să faci cu spațiile verzi

De: Anca Chihaie 25/04/2026 | 18:58
Sursa foto: Freepik

Un nou proiect legislativ pregătit de autorități aduce schimbări importante în ceea ce privește protecția spațiilor verzi din România, introducând sancțiuni mult mai dure pentru distrugerea acestora. Documentul vizează inclusiv terenurile aflate în proprietate privată, ceea ce marchează o schimbare semnificativă față de abordările anterioare.

Conform prevederilor propuse, intervențiile asupra spațiilor verzi, în special tăierea arborilor fără respectarea legislației, ar putea fi încadrate drept infracțiuni în anumite condiții. Astfel, în situațiile în care suprafața afectată depășește un anumit prag stabilit, faptele nu vor mai fi sancționate doar contravențional, ci vor putea atrage răspunderea penală. Această măsură are ca scop descurajarea defrișărilor ilegale și a degradării zonelor verzi, considerate esențiale pentru echilibrul ecologic și calitatea vieții.

Inițial, pragul de la care se aplicau sancțiunile penale fusese stabilit la o suprafață relativ redusă, însă în urma consultărilor publice și a feedbackului primit din partea cetățenilor, autoritățile au decis majorarea acestuia. Noua variantă prevede că doar distrugerea unor suprafețe mai extinse va intra sub incidența legii penale, măsura fiind gândită pentru a evita afectarea disproporționată a proprietarilor din mediul rural.

„Am pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care spunea că spațiile verzi, care sunt inclusiv proprietate privată, care sunt distruse, sunt tăiați arborii, să fie, dacă sunt de o anumită dimensiune, să poată să fie dosar penal făcut și oamenii să ajungă la închisoare”, spune ministrul Mediului, potrivit Mediafax.

Această ajustare a fost făcută în contextul în care numeroși cetățeni și-au exprimat îngrijorarea că reglementările inițiale ar putea crea dificultăți pentru persoanele care dețin terenuri sau gospodării la țară. În multe cazuri, proprietarii obișnuiesc să efectueze lucrări de întreținere sau să taie arbori din curțile proprii, iar introducerea unor sancțiuni penale pentru astfel de acțiuni ar fi fost percepută ca excesivă.

Proiectul de act normativ se află în prezent în etapa de avizare interinstituțională, proces esențial înainte de adoptarea sa oficială. În această fază, mai multe instituții analizează conținutul documentului pentru a verifica compatibilitatea cu legislația existentă și pentru a evalua impactul măsurilor propuse. Avizul din partea domeniului juridic este considerat unul dintre cele mai importante, întrucât noile prevederi implică modificări semnificative în ceea ce privește regimul sancțiunilor.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
