Noua specie de pește care face furori în România. Va costa 50-60 de lei per kilogram

În urma unui experiment al cercetătorilor de la Institutul de Cercetare – Dezvoltare Marină din Constanța, așa-numitul pește curcubeu de apă dulce a reușit să se adapteze perfect în apele Mării Neagră. Turiștii de pe litoralul românesc vor avea cât de curând posibilitatea să mănânce păstrăv somonat autohton. Carnea acestei specii de pește este extrem de apreciată în restaurantele cu specific pescăresc.

După aproape un an, experții de la Institutul de Cercetare Marină din Constanța ”Grigore Antipa” au reușit să aducă peștele curcubeu în apele Mării Negre din România. Este vorba despre păstrăvul somonat, specie care trăiește în ape dulci, dar care s-a adaptat imediat în condițiile și salinitatea marine ale Mării Negre.

Păstrăvul somonat, noua specie de pește din Marea Neagră

Peste 200 de pui de păstrăv curcubeu au fost aduși din Prahova în laboratorul Insitutului de Cercetare Marină din Constanța. Potrivit experiților, în ciuda schimbării bruște a salinității și a diferenței de temperatură, toți peștii folosiți la experiment s-au adaptat, au înotat și s-au hrănit normal, o performanță notabilă pentru o specie de pește de apă dulce.

De asemenea, pe toată durata monitorizării, cercetătorii au înregistrat mortalitate zero în rândul peștilor. Culoarea roz a cărnii se datorează hranei primite de pești. De-a lungul experimentului, viețuitoarele au fost hrănite cu extract natural din sfeclă roși, morcovi și betacaroteni.

”Furajul administrat, îmbogățit cu betacaroteni naturali (astaxantină), a contribuit, alături de salinitate, la creșterea calității cărnii prin procesul de „somonare“, exemplarele având o colorație a cărnii caracteristică roz intens, care le crește atractivitatea comercială. În momentul în care a sosit lotul de peşti din crescătoria de munte aveau undeva la 30-40 de grame, deci erau extrem de mititei, iar în mai puţin de 1 an am ajuns să depăşim şi două kilograme. Creşterea în apă sărată stimuleaza apetitul peştilor”, a declarat Magda Nenciu, biolog INCDM.

După reușita experimentului, în acest moment, există deja două ferme de păstrăv somonat în stațiunile 2 Mai și Mangalia. Producția de pește curcubeu ar putea ajunge cât de curând în restaurantele cu specific pescăresc de pe litoralul românesc. Prețurile vor fi cuprinse între 50 și 60 de lei/kg, iar în meniu ar putea fi disponibil sub dormă de sushi sau filet.

„Echipa de acvacultură a INCDM va continua colaborarea susținută cu mediul privat, oferind informații de specialitate și realizând noi experimente pentru dezvoltarea sectorului piscicol românesc”, au precizat cercetătorii.

