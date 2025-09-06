Noul film de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură! A ajuns în topuri într-un timp record

Netflix a dat din nou lovitura. O producție proaspăt lansată pe platformă a reușit, în doar câteva zile, să cucerească topurile din mai multe țări și să stârnească un val de reacții din partea publicului. Cu o distribuție de excepție și un scenariu savuros, filmul a urcat spectaculos în clasamente și promite să devină una dintre cele mai vizionate pelicule ale sezonului. Suspans, umor și mister, filmul are de toate.

Lansat recent, pe 28 august, filmul „Clubul crimelor de joi” („The Thursday Murder Club”) a devenit rapid un hit în mai multe țări, inclusiv în România. Adaptat după bestsellerul cu același nume scris de Richard Osman, filmul combină elemente de mister, comedie și dramă într-o rețetă care pare să fi prins din plin la public.

Noul filmul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură

Una dintre cele mai mari atracții ale filmului o reprezintă distribuția de zile mari: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie și Tom Ellis – o echipă de actori legendari care transformă fiecare scenă într-un spectacol cinematografic.

Povestea este plasată într-o reședință de lux pentru seniori, Coopers Chase, un loc exclusivist în care liniștea aparentă ascunde mult mai mult. Aici, patru pensionari cu trecuturi spectaculoase pun bazele unui club neobișnuit: Clubul crimelor de joi. Obiectivul lor? Rezolvarea unor cazuri vechi, lăsate baltă de autorități.

Elizabeth (Helen Mirren) este o fostă agentă MI6, cu un fler aparte pentru investigații. Ron (Pierce Brosnan), fost lider sindical, aduce cu el un spirit justițiar. Ibrahim (Ben Kingsley), psihiatru retras din activitate, e creierul logic al grupului, în timp ce Joyce (Celia Imrie), fostă infirmieră, completează echipa cu empatie și intuiție.

Când un nou caz misterios lovește chiar în mijlocul comunității lor, cei patru ies din zona de confort și pornesc într-o aventură plină de pericole, umor și revelații neașteptate. Fiecare indiciu îi apropie de un adevăr care îi va schimba pentru totdeauna.

Filmul a fost primit cu entuziasm nu doar de fani, ci și de critici, care au lăudat chimia dintre actori, ritmul alert și dialogurile inteligente. Nu lipsesc nici momentele emoționante, dar nici replicile savuroase, într-un amestec care face ca „Clubul crimelor de joi” să fie extrem de captivant. Te va ține lipit de ecran.

