Noul președinte al oltenilor, Sorin Cârțu, promite să nu se bage peste Mangia: „Nu am niciun fel de ingerinţe tehnice la acest club!”

Sorin Cârțu este noul președinte al formației Universitatea Craiova. La prezentarea oficială în noua funcție în care l-a înlocuit pe Marcel Popescu, Sorin Cârțu a ținut să spună răspicat că nu se va băga peste Devis Mangia, afirmând că italianul va fi resposabil pentru pregătirea și rezultatele echipei.

„Este o postură nouă pentru mine, am o experienţă foarte mare în ceea ce priveşte fotbalul. Sunt aproape 45 de ani, 15 ani ca fotbalist, aproape 30 ca antrenor şi cred că din ceea ce am învăţat în această periodă pot să transmit în această poziţie de preşedinte al clubului. În discuţiile pe care le-am avut cu patronul Mihai Rotaru, el şi-a pus punctul de vedere, şi eu l-am spus şi am stabilit ceea ce vrem să facem împreună. Nu am niciun fel de ingerinţe tehnice la acest club, toate deciziile tehnice, toate responsabilităţile tehnice ale echipei sunt ale antrenorului Devis Mangia şi nu aş vrea să văd nu ştiu ce comentarii. Eu am anunţat de acum doi ani jumătate, trei, că nu mai vreau să fiu pe banca tehnică, nu o să mai fiu niciodată antrenor şi vreau să credeţi acest lucru şi să respectaţi ceea ce spun”, a declarat Sorin Cârțu.

Aflat la prima experiență într-o funcție administrativă, Sorin Cârțu a antrenat echipele Universitatea Craiova, România U21, Electroputere Craiova, Rapid București, FC Veria, Extensiv Craiova, Oțelul Galați, FC Argeș, Poli Timișoara, FC Național, Dacia Mioveni, Pandurii Târgu-Jiu, CFR Cluj, FCSB, FC Olt, FC Brașov și CSMS Iași.

Duă prima rundă a play-off-ului Ligii I, Universitatea Craaiova se află pe locul 2 cu 26 de puncte, la patru puncte de liderul CFR Cluj.