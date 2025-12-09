Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului

Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, a trecut printr-un accident rutier pe străzile aglomerate ale Bucureștiului. Nouria Nouri și familia sa au fost implicați într-o situație dificilă care le-a provocat pagube materiale și un moment de stres, iar modul în care autoritățile au gestionat situația a adăugat tensiune și frustrare.

Nouria Nouri, în vârstă de 50 de ani și fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, a trecut printr-un incident neplăcut la începutul lunii decembrie 2025. Ea și familia sa au fost implicați într-un accident rutier, în urma căruia autoturismul lor a suferit daune semnificative. Actrița s-a prezentat imediat la poliție pentru a sesiza evenimentul și a începe procedurile legale necesare.

Evenimentul s-a petrecut duminică, 7 decembrie 2025, când actrițase afla în mașina sa, oprită la o trecere de pietoni. Un alt autoturism a intrat în lateralul vehiculului, afectând ușa din partea fiicei sale și oglinda laterală. Șoferul vinovat a părăsit locul accidentului fără să acorde asistență sau să se identifice, provocând indignarea actriței.

„Ne-a fost lovită mașina în trafic de un șofer cu număr de Călărași și omul a plecat liniştit mai departe fără să se oprească. Stăteam la o trecere de pietoni, iar mașina asta a intrat în lateralul mașinii noastre, a lovit ușa și a distrus oglinda. În partea aceea, în interiorul mașinii se afla fiica mea. Pietonii, care erau pe trecerea de pietoni, ne-au adus bucățile din oglindă, care se împrăştiaseră pe jos, iar un altul a apucat să facă o poză maşinii fiind și el șocat că șoferul n-a oprit”, a povestit Nouria Nouri pentru Click.ro.

Ce a spus actrița despre polițiștii din București

După incident, Nouria Nouri s-a prezentat la secția de poliție pentru a declara accidentul, însă a fost surprinsă de atitudinea personalului.

„Ne-am dus la poliție să declarăm accidentul, iar polițistul care era șef de tură duminica, a fost obraznic, impertinent și nu mi-a permis să stau împreună cu soțul meu în biroul poliției. Habar n-am cu ce l-aș fi încurcat, atât timp cât fusesem în mașină în timpul accidentului și aș fi putut ajuta ancheta care sper să urmeze. Incidentele astea și comportamentul acestor oameni îmi provoacă o mare scârbă!”, a mai spus actrița.

