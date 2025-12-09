Acasă » Altceva Podcast » Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului

Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului

De: Andreea Stăncescu 09/12/2025 | 20:17
Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului
Nouria Nouri a suferit un accident rutier / Sursa foto: social media

Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, a trecut printr-un accident rutier pe străzile aglomerate ale Bucureștiului. Nouria Nouri și familia sa au fost implicați într-o situație dificilă care le-a provocat pagube materiale și un moment de stres, iar modul în care autoritățile au gestionat situația a adăugat tensiune și frustrare. 

Nouria Nouri, în vârstă de 50 de ani și fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, a trecut printr-un incident neplăcut la începutul lunii decembrie 2025. Ea și familia sa au fost implicați într-un accident rutier, în urma căruia autoturismul lor a suferit daune semnificative. Actrița s-a prezentat imediat la poliție pentru a sesiza evenimentul și a începe procedurile legale necesare.

Evenimentul s-a petrecut duminică, 7 decembrie 2025, când actrițase afla în mașina sa, oprită la o trecere de pietoni. Un alt autoturism a intrat în lateralul vehiculului, afectând ușa din partea fiicei sale și oglinda laterală. Șoferul vinovat a părăsit locul accidentului fără să acorde asistență sau să se identifice, provocând indignarea actriței.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Ne-a fost lovită mașina în trafic de un șofer cu număr de Călărași și omul a plecat liniştit mai departe fără să se oprească. Stăteam la o trecere de pietoni, iar mașina asta a intrat în lateralul mașinii noastre, a lovit ușa și a distrus oglinda. În partea aceea, în interiorul mașinii se afla fiica mea. Pietonii, care erau pe trecerea de pietoni, ne-au adus bucățile din oglindă, care se împrăştiaseră pe jos, iar un altul a apucat să facă o poză maşinii fiind și el șocat că șoferul n-a oprit”, a povestit Nouria Nouri pentru Click.ro.

Sursa foto: Social media

Ce a spus actrița despre polițiștii din București

După incident, Nouria Nouri s-a prezentat la secția de poliție pentru a declara accidentul, însă a fost surprinsă de atitudinea personalului.

„Ne-am dus la poliție să declarăm accidentul, iar polițistul care era șef de tură duminica, a fost obraznic, impertinent și nu mi-a permis să stau împreună cu soțul meu în biroul poliției. Habar n-am cu ce l-aș fi încurcat, atât timp cât fusesem în mașină în timpul accidentului și aș fi putut ajuta ancheta care sper să urmeze. Incidentele astea și comportamentul acestor oameni îmi provoacă o mare scârbă!”, a mai spus actrița.

CITEȘTE ȘI: George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune

Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!

Tags:
Iți recomandăm
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!
Știri
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la…
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere
Știri
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este ...
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte ...
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!”
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită ...
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită la cap și ochi”
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată ...
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles
Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”
Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”
Vezi toate știrile
×