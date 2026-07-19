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Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani

De: Emanuela Cristescu 19/07/2026 | 10:26
Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani
Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani
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Mulți cred că oamenii care trec de 100 de ani au descoperit dieta perfectă sau au renunțat complet la vicii. Realitatea pare însă cu totul alta. Cercetătorii care au studiat una dintre cele mai cunoscute regiuni ale longevității au ajuns la o concluzie surprinzătoare: există o trăsătură pe care cei mai mulți centenari o au în comun, iar aceasta ar putea cântări la fel de mult ca alimentația sau mișcarea.

În ultimii ani, oamenii de știință au analizat în detaliu locuitorii din Sardinia, Italia, una dintre celebrele „Zone Albastre”, locuri în care numărul persoanelor care depășesc vârsta de 100 de ani este neobișnuit de mare. Rezultatele i-au făcut să privească dincolo de farfurie și de stilul de viață.

Nu dieta este secretul longevității

Potrivit cercetătorilor, cheia nu stă doar în ceea ce mănânci sau în cât sport faci, ci și în felul în care privești viața și reacționezi la provocări.

„Aceste descoperiri sugerează că combinația dintre trăsăturile de personalitate adaptative și resursele de adaptare promovează un stil de viață mai activ, oferind perspective asupra mecanismelor îmbătrânirii reușite”, scriu cercetătorii într-un articol publicat în International Journal of Applied Positive Psychology.

Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani
Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani

Specialiștii spun că personalitatea influențează deciziile de zi cu zi, modul în care facem față stresului și obiceiurile pe care ni le formăm de-a lungul vieții.

Studiul a fost realizat pe 125 de persoane cu vârste între 71 și 101 ani. O parte dintre participanți locuiau în celebra Zonă Albastră din Sardinia, iar ceilalți proveneau dintr-o localitate apropiată, cu condiții de viață asemănătoare.

Toți au trecut prin teste și interviuri privind sănătatea, stilul de viață și personalitatea. Rezultatul care a atras imediat atenția a fost că longevivii nu aveau neapărat o stare fizică semnificativ mai bună decât ceilalți. În schimb, ieșeau clar în evidență la un capitol: deschiderea către experiențe noi.

Cu alte cuvinte, oamenii care ajung frecvent la 100 de ani sunt curioși, vor să învețe lucruri noi, acceptă schimbările și nu renunță ușor la activitățile care le stimulează mintea.

Hobby-urile și optimismul fac diferența

Cercetătorii au observat că persoanele cu un nivel ridicat de deschidere petreceau mai mult timp făcând lucruri care le făceau plăcere și aveau o stare psihică mai bună. În același timp, cei care au obținut scoruri ridicate la conștiinciozitate s-au declarat mai mulțumiți de viață și au demonstrat o capacitate mai mare de adaptare în fața dificultăților.

La polul opus, participanții cu un nivel ridicat de neuroticism au raportat o calitate mai scăzută a vieții și mai multe emoții negative.

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