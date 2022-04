Nu e banc! Care e numele real al lui Blaze de la Survivor. Câte clase și ce studii are, de fapt, concurentul show-ului de la Pro TV

Blaze este unul dintre concurenții de la Suvivor România 2022. Face parte din echipa Războinicilor, fiind foarte apreciat de public. Puțină lume știe, însă, care e numele real al artistului. Află, în continuare, și ce studii are, de fapt, participantul show-ului difuzat de Pro TV.

Până să ajungă la Survivor România 2022, Blaze a fost concurent la emisiunile “Mireasa” și “Splash! Vedete la apă”, ambele difuzate de Antena 1. Pe numele real Godspower Morris Okpata, concurentul show-ului care se filmează în Republica Dominicană este originar din orașul Portharcourt din Nigeria și provine dintr-o familie cu mai mulți copii.

(VEZI AICI: SURVIVOR ROMÂNIA 2022. TJ MILES ȘI BLAZE AU FOST LA UN PAS SĂ SE BATĂ, SEARA TRECUTĂ. DE LA CE A PORNIT, DE FAPT, TOTUL)

Blaze a venit în România în 2015 și s-a înscris la Facultatea de Marină din Constanța cu o bursă de școalizare.

“Tatăl meu lucrează la Universitate, iar mama mea nu muncește. Am cinci surori și doi frați. Mâncam la 2-3 zile. A fost foarte greu. Când îi ceream tatălui meu bani, îmi zicea că nu are. Am decis să vin la studii în România și să mă folosesc de talentul meu de pe Youtube”, povesteşte Blaze, care este cunoscut inclusiv în online și muzică.

Ce studii are Blaze de la Survivor. “A fost greu, mai ales când aveam examen”

După ce a luat licența s-a mutat în București și a continuat studiile, dar la un master în Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Bucureşti.

Primii bani i-a câștigat din vloguri. “Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe Youtube sau social media”, a declarat Blaze, potrivit viva.ro.

Blaze și-a cunoscut soția, pe Izabela, la emisiunea “Mireasa”. În finală s-au clasat pe locul 3.

(NU RATA: CARE ESTE ADEVĂRATA FAȚĂ A LUI BLAZE, DE LA SURVIVOR ROMÂNIA. SOȚIA LUI A VORBIT)