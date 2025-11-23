Acasă » Știri » Nu e banc! Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025

Nu e banc! Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 23:54
Nu e banc! Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025

Perioada sărbătorilor se apropie și cu ea vine și dorința oamenilor de a merge în mijlocul Tâgurilor de Crăciun și a se bucura de magia acestor zile minunate din an. Cele de la Viena se numără printre cele mai renumite, iar o româncă s-a dus și a împărtășit experiența ei. 

Larisa, românca ajunsă în Viena special pentru târgurile de Crăciun, le-a arătat celor dornici să ajungă acolo, la ce să se aștepte când vine vorba de prețuri. Puțin sau mult? Vezi în rândurile de mai jos! 

Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de la Viena

Celebra cană de vin fiert și nelipsită din târgurile de Crăciun costă 5.50 euro. La această sumă se adaugă 5 euro garanția pentru cană, bani pe care îi primiți înapoi doar dacă returnați cana. 

Larisa a ales să păstreze o cană din târgul Am Hof, pentru că i-a plăcut foarte mult. A urmat o oprire în fața Palatului Belvedere, acolo unde a cumpărat un langoș cu usturoi, brânză și smântână care a costat-o 10 euro. Tot acolo a dat 7.50 euro pe un punch cu portocală și rom. 

În a doua zi de vizitat târguri din Viena, Larisa a ales Târgul de Crăciun de la Palatul Schönbrunn, celebru pentru eleganța sa.  

Acolo ea a dat 5 euro pe un caffe latte, 4 euro pe o apă plată și 8.50 euro pe o clătită cu Nutella și banane. 

De asemenea, pe Käsekrainer, celebrul cârnăcior austriac umplut cu brânză, românca a dat 8.50 euro. Acesta a venit însoțit de o chiflă sau o felie de pâine. Mai apoi, ea a  vrut să încerce cartofi cu brânză raclette. Pentru o porție consistentă însoțită de toppinguri, românca noastră a dat 10 euro. 

Tu ce zici? E mult? 

