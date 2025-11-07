Acasă » Știri » Nu e BANC! Câte sute de euro a primit Mihai Trăistariu pentru un tablou pictat de el: „Mi-a fost chiar jenă!”

Nu e BANC! Câte sute de euro a primit Mihai Trăistariu pentru un tablou pictat de el: „Mi-a fost chiar jenă!”

De: Andreea Stăncescu 07/11/2025 | 13:04
Nu e BANC! Câte sute de euro a primit Mihai Trăistariu pentru un tablou pictat de el: „Mi-a fost chiar jenă!”
Cât costă un tablou pictat de Mihai Trăistariu a Sursa foto: Instagram

Mihai Trăistariu și-a descoperit pasiunea pentru pictură în perioada pandemiei și a început să își vândă propriile tablouri pe un site personal, alături de albumele sale muzicale și de viitoarele cărți pe care le va lansa. La ce preț se ridică un tablou pictat de cântăreț?

Mihai Trăistariu a dezvăluit că, în perioada pandemiei, și-a redescoperit o pasiune mai veche și anume pictura. Artistul a început să practice această artă tot mai des, iar acum se pregătește să lanseze un site unde va pune în vânzare propriile tablouri, alături de albumele sale muzicale și de câteva cărți la care lucrează.

Cât costă un tablou pictat de Mihai Trăistariu

Dragostea pentru artă i se trage din familie, deoarece tatăl său a fost pictor, iar mama cântăreață. Fratele său, Vasile, este un pictor profesionist și toată viața lui se învârte în jurul acestui domeniu. Deși recunoaște că nu are același nivel de măiestrie, tablourile lui Mihai Trăistariu ajung să coste sute de euro.

„Am făcut deja vreo 30 de tablouri. Tatăl meu a fost pictor, a murit când aveam 17 ani. Maică-mea a cântat și taică-meu a pictat. Și pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm ca artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată. Prin urmare, doi din patru frați am reușit să ne moștenim părinții. Mâna s-a format când eram mici. Până în clasa a VIII-a am desenat în fiecare zi câte un pahar, o cutie, câte o sticlă, o vază… Nu sunt așa talentat ca fratele meu la pictură. Dar în pandemie am făcut vreo 30 de tablouri și de atunci, așa când mă mai apucă, pictez”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...
Mihai Trăistariu / Sursa foto: Facebook

Mihai Trăistariu se pregătește de lansarea unui site personal, unde va reuni toate pasiunile sale: muzica, pictura și scrisul. Artistul a mărturisit că intenționează să pună la vânzare atât albumele sale muzicale, cât și tablourile pe care le-a realizat în ultimii ani, dar și lucrări semnate de fratele său, Vasile. De asemenea, el plănuiește să publice și câteva cărți, dorind să-și împărtășească experiențele și trăirile cu fanii săi.

„Acum am decis să fac și un site unde voi vinde și albumele mele. Scot două albume: unul cu muzică pop și unul cu cântece de petrecere. Voi scoate și tablourile toate la vânzare, mai scot și niște cărți… Pe lângă tablourile mele, le pun și pe ale fratelui meu la vânzare. Deocamdată, nu am vândut niciun tablou, pentru că mi-a fost rușine. Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro! Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei. Și eu, care-s neica nimeni pe pictură, să vând cu 500 de euro? Mi-a fost chiar jenă! Dar lumea voia tablou de la Mihai Trăistariu. Acum m-am răzgândit, le înrămez frumos și le vând și eu. Și Fuego am văzut că pictează, mai sunt artiști talentați”, a adăugat cântărețul.

CITEȘTE ȘI: Black Friday 2025 împinge vedetele la shopping nebun! Nu mai au control! Am aflat ce și-au pus în coșul de cumpărături

Cel mai tare test psihologic | Ce vezi prima dată în această poză? Răspunsul îți va reliefa cea mai adâncă și secretă dorință

Tags:
Iți recomandăm
Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie
Știri
Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”
Știri
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce...
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri...
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie
Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00
Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”
Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”
Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”
Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”
Cele 4 zodii care au șanse mari să divorțeze. Taurii fac alegeri neașteptate
Cele 4 zodii care au șanse mari să divorțeze. Taurii fac alegeri neașteptate
Vezi toate știrile
×