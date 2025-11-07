Nu e BANC! Câte sute de euro a primit Mihai Trăistariu pentru un tablou pictat de el: „Mi-a fost chiar jenă!”

Mihai Trăistariu și-a descoperit pasiunea pentru pictură în perioada pandemiei și a început să își vândă propriile tablouri pe un site personal, alături de albumele sale muzicale și de viitoarele cărți pe care le va lansa. La ce preț se ridică un tablou pictat de cântăreț?

Mihai Trăistariu a dezvăluit că, în perioada pandemiei, și-a redescoperit o pasiune mai veche și anume pictura. Artistul a început să practice această artă tot mai des, iar acum se pregătește să lanseze un site unde va pune în vânzare propriile tablouri, alături de albumele sale muzicale și de câteva cărți la care lucrează.

Cât costă un tablou pictat de Mihai Trăistariu

Dragostea pentru artă i se trage din familie, deoarece tatăl său a fost pictor, iar mama cântăreață. Fratele său, Vasile, este un pictor profesionist și toată viața lui se învârte în jurul acestui domeniu. Deși recunoaște că nu are același nivel de măiestrie, tablourile lui Mihai Trăistariu ajung să coste sute de euro.

„Am făcut deja vreo 30 de tablouri. Tatăl meu a fost pictor, a murit când aveam 17 ani. Maică-mea a cântat și taică-meu a pictat. Și pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm ca artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată. Prin urmare, doi din patru frați am reușit să ne moștenim părinții. Mâna s-a format când eram mici. Până în clasa a VIII-a am desenat în fiecare zi câte un pahar, o cutie, câte o sticlă, o vază… Nu sunt așa talentat ca fratele meu la pictură. Dar în pandemie am făcut vreo 30 de tablouri și de atunci, așa când mă mai apucă, pictez”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Mihai Trăistariu se pregătește de lansarea unui site personal, unde va reuni toate pasiunile sale: muzica, pictura și scrisul. Artistul a mărturisit că intenționează să pună la vânzare atât albumele sale muzicale, cât și tablourile pe care le-a realizat în ultimii ani, dar și lucrări semnate de fratele său, Vasile. De asemenea, el plănuiește să publice și câteva cărți, dorind să-și împărtășească experiențele și trăirile cu fanii săi.

„Acum am decis să fac și un site unde voi vinde și albumele mele. Scot două albume: unul cu muzică pop și unul cu cântece de petrecere. Voi scoate și tablourile toate la vânzare, mai scot și niște cărți… Pe lângă tablourile mele, le pun și pe ale fratelui meu la vânzare. Deocamdată, nu am vândut niciun tablou, pentru că mi-a fost rușine. Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro! Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei. Și eu, care-s neica nimeni pe pictură, să vând cu 500 de euro? Mi-a fost chiar jenă! Dar lumea voia tablou de la Mihai Trăistariu. Acum m-am răzgândit, le înrămez frumos și le vând și eu. Și Fuego am văzut că pictează, mai sunt artiști talentați”, a adăugat cântărețul.

