Nu e banc! Câte SUTE de lei costă șlapii cu care Andreea Esca a făcut și duș în Grecia

Andreea Esca se află în Grecia pentru câteva zile de relaxare alături de soțul ei, lăsând în urmă temperaturile de aproape 40 de grade din România. În timp ce se bucură de plajă și de mare, fanii s-au întrebat un detaliu important! Oare cât costă papucii vedetei pe care îi poartă? Noi am aflat răspunsul!

Andreea Esca se bucură de câteva zile de relaxare în Grecia, alături de soțul ei, lăsând în urmă temperaturile extreme de aproape 40 de grade din România. Septembrie este momentul perfect pentru o escapadă la malul mării, când vremea devine mai plăcută și aglomerația de vară se reduce considerabil.

Cât costă șlapii purtați de Andreea Esca

Andreea Esca este recunoscută ca o adevărată fashionista, mereu atentă la felul în care se îmbracă, nu doar la pupitrul știrilor, ci și în viața de zi cu zi. Stilul ei sofisticat și bine pus la punct o face să fie un exemplu pentru mulți. Chiar și în vacanță, prezentatoarea TV păstrează atenția la detalii, însă adoptă un look mai lejer și confortabil, potrivit momentelor de relaxare pe plajă sau la malul mării.

Prezentatoarea TV a fost surprinsă pe plajă purtând o pereche de șlapi eleganți, potriviți atât pentru nisip, cât și pentru apă. Detaliul care a atras atenția fanilor nu a fost doar stilul, ci și prețul acestora. Sandalele sunt fabricate din piele naturală, iar modelul poartă marca Tkees, fiind apreciat pentru calitatea materialelor și designul minimalist.

Prețul lor se ridică la 450 de lei, un cost pe care nu toată lumea ar fi dispus să îl plătească pentru șlapi de plajă, însă pentru confort și eleganță, Andreea Esca pare să fi considerat investiția justificată.

