Nu e o glumă! Acest tânăr de 23 de ani și-a construit o casă cu doar 3.000 de euro

Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri caută stabilitate și independență, un YouTuber de 23 de ani a ales un drum atipic: să își construiască singur propria casă, cu un buget redus și multă determinare. Proiectul, care a atras atenția a sute de mii de urmăritori online, a devenit o adevărată lecție de perseverență și creativitate.

Un tânăr de 23 de ani a reușit să își îndeplinească un vis ambițios: acela de a-și construi singur o casă, cu resurse financiare reduse. YouTuber-ul, urmărit de aproape 300.000 de abonați, a documentat fiecare pas al proiectului, iar multe dintre videoclipurile sale au ajuns la milioane de vizualizări.

Numele lui este Bjorn Brenton, un suedez care a ales să-și ridice locuința în inima unei păduri din Ucraina. Investiția totală de până acum se ridică la aproximativ 3.000 de euro. După ce a cumpărat un teren într-o zonă rurală, primul pas a fost să construiască o colibă din materiale găsite pe loc, unde a locuit temporar pe durata lucrărilor la casă.

Cât de inovativ este casa tânărului

Proiectul i-a pus răbdarea și perseverența la încercare, dar l-a învățat și să fie inventiv pentru a respecta bugetul restrâns. De pildă, a folosit mușchi vegetal ca izolație între grinzi pentru a reduce costurile. Cea mai mare parte a banilor a mers către acoperiș, care a presupus atât materiale pentru învelitoare, cât și pentru izolație.

Munca nu a fost deloc ușoară. Fiecare grindă a trebuit ridicată, măsurată, ajustată și apoi repoziționată, un proces solicitant fizic și mental. Cu toate acestea, Bjorn este acum aproape de final și se pregătește să se mute, după ce va finaliza amenajările interioare de bază. Pentru a se proteja de iernile aspre, și-a construit deja o saună.

Planurile sale nu se opresc aici. Pe viitor, vrea să dezvolte o mică fermă cu animale și sere, pentru a putea trăi împreună cu familia în armonie cu natura. Alături de el a fost mereu câinele său, Joy, care a devenit un personaj îndrăgit de public și parte din povestea lui.

