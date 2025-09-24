Acasă » Altceva Podcast » Iulia Albu își golește dressingul de lux! Gestul făcut de vedeta Antena 1 i-a luat prin surprindere pe mulți. A ”scăpat” de 10.000 €, dintr-un foc!

De: Ana Maria Pasat 24/09/2025 | 19:01
Iulia Albu renunță la două dintre rochiile sale de colecție, purtate o singură dată. Una dintre acestea a fost special creată pentru „Splash! Vedete la apă”, de la Antena 1, acolo unde vedeta a fost jurat. Articolele vestimentare pe care aceasta le va dona fac, împreună, nu mai puțin de 10.000 de euro. Unde vor ajunge acestea și ce a determinat-o pe Iulia să recurgă la acest gest, aflați numai din CANCAN.RO.

Iulia Albu s-a mutat în casă nouă și, odată cu acest pas, și-a luat cu ea impresionanta colecție de rochii unicat. Le-a făcut loc tuturor în dressingul său, fără a renunța la vreun articol vestimentar. Vedeta Antenei 1 s-a decis însă să doneze două dintre ținutele sale, pe care le-a purtat o singură dată.

„Cred că frumusețea trebuie să aibă un sens. Prin aceste donații, ce vor fi licitate la Botoșani, pentru sprijinirea copiilor din medii defavorizate, sper să transform creațiile mele în speranță pentru cei care au nevoie”, ne-a mărturisit, printre altele, criticul de modă.

Iulia Albu își donează rochia din imagine

Iulia Albu donează la Botoșani rochii de 10.000 de euro

Valoarea celor două rochii se ridică la nu mai puțin de 10.000 de euro. Iar una dintre acestea a fost creată de Iulia Albu special pentru „Splash! Vedete la apă”, unde a avut calitatea de jurat.

Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...

„Sunt rochii unicat create de mine și purtate o singură dată, în diverse ocazii. Una dintre ele am avut-o pentru Splash! Cealaltă pentru un pictorial. Ambele fac cam 10.000 de euro. Dar valoarea nu ține doar de materiale, care sunt premium și desingul e unic. Aici vorbim despre modul în care oamenii se adună pentru a susține o cauză”, a mai spus Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am acceptat cu bucurie”

Vedeta va sta la Botoșani trei zile, dar cu gândul la fiica sa, care la finalul acestei luni va împlini 16 ani.

„Este prima oară când particip la o licitație, dar nu va fi și ultima. Este o onoare pentru mine să pot dona piese din garderoba mea și am acceptat cu mare bucurie invitația de a face asemenea lucruri. Mă implic cât pot în cauze sociale, dar aceasta este o premieră. Mika va împlini 16 ani imediat ce mă întorc de la Botoșani. Ea va rămâne acasă, cu familia mea, sau poate cu tatăl ei, pentru că are școală”, a adăugat aceasta.

Altfel, Iulia e pe final cu renovarea noii sale locuințe, care i-a luat luni bune pentru a ieși așa cum a visat. Au mai rămas de „reparat” doar terasa și balcoanele, după care e gata pentru petrecerea de inaugurare.

