Nu e o glumă! Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra Măruță

Revelionul dintre ani, 2025–2026, a transformat Câmpulung Moldovenesc într-un adevărat pol al eleganței și al divertismentului, odată cu organizarea unei petreceri exclusiviste într-un hotel de cinci stele din Bucovina. Evenimentul a atras atenția nu doar prin locație și concept, ci și prin prezența unora dintre cele mai cunoscute nume din showbizul românesc, Andra și Cătălin Măruță, care au fost în centrul serii.

Punctul central al evenimentului a fost concertul susținut de Andra, una dintre cele mai apreciate voci din România. Artista a urcat pe scenă chiar în noaptea dintre ani, oferind un spectacol energic și emoționant, adaptat momentului festiv. Prezența sa a fost completată de rolul de gazdă a lui Cătălin Măruță, care a coordonat desfășurarea serii și a menținut ritmul evenimentului.

Cât a costat biletul la evenimentul de Revelion 2026 unde a cântat Andra Măruță

Petrecerea a avut un concept premium, bazat pe experiența „Ultra All Inclusive”, care a inclus un bufet sofisticat, open bar premium, prosecco bar și preparate artizanale atent selecționate. Înainte de miezul nopții, invitații au avut parte de un moment cultural autentic, intitulat „Datini și Obiceiuri de Anul Nou”, iar trecerea în 2026 a fost marcată de un spectacol de artificii ce a luminat cerul Câmpulungului Moldovenesc.

Evenimentul a început la ora 20:00, iar accesul s-a făcut pe baza unui pachet de 950 de lei de persoană. Acesta a inclus programul artistic, meniul rafinat, băuturile incluse și toate momentele speciale ale serii.

Programul artistic a fost diversificat și prin participarea Lyrik Band, care a adus un plus de dinamism, precum și a Laviniei Jitaru, o artistă originară din Bucovina, apreciată pentru stilul său autentic și vocea distinctă. Această combinație între artiști consacrați și talente locale a contribuit la o experiență echilibrată.

