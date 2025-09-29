Nu e o glumă! Câți euro a plătit Dorian Popa pentru o noapte de cazare într-un cort de lux, la Grand Canyon

Dorian Popa se află într-o escapadă în Statele Unite. După ce a vizitat Las Vegas, artistul a ajuns acum la Grand Canyon și le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online cazarea pentru care a optat aici. Spre surprinderea tuturor, acesta a ales să stea la cort. Însă, deși nu a mers la hotel a scos din buzunar o mulțime de bani pentru cortul de lux în care s-a cazat. Cât a plătit pentru o singură noapte?

Dorian Popa și-a început aventura americană cu mult entuziasm, aterizând recent la New York, alături de Cori și prietenul său, Edi. Artistul urmează să descopere mai multe despre „visul american”, iar prima destinație notabilă din călătoria sa a fost Las Vegas. Acum, acesta a ajuns la Grand Canyon, iar aici s-a cazat într-un cort de lux.

Dorian Popa le-a făcut fanilor turul cortului spațios și le-a mărturisit acestora că a plătit 500 de euro pentru o noapte de cazare aici.

„Nu sunteți pregătiți de această cazare, frații mei, dar haideți să vă pregătesc eu. Deci, la poalele Grand Canyon-ului, pentru cine vrea să vadă Jonuțule. Asta este o cameră Deluxe Family cu un pat matrimonial. Fiți atenți, aia de acolo de sus se poate închide sau deschide ca să nu te rupă la somnic. Totul este pe telecomandă. Iar aici, o baie destul de spațioasă, având în vedere că ne aflăm într-un bungalow. Este special pentru că este pentru dizabilități, așa am nimerită. Un dușulescu aici, destul de încăpător. Nu vă gândiți prea mult la finisajele de construcții, că nu e vorba despre astea. Este un cort. Dar haideți să vă arăt caterinca și mai mare. Țineți-vă bine! Ce-i funny e că ăla este dublu acolo. Și după cum vă spuneam, ăsta se închide și se deschide electric”, a spus Dorian Popa, în clipul de prezentare.

„Aceeași priveliște o aveam la cules de bostani în Olt”

Cortul de lux, dotat cu mobilier modern și spațiu generos, i-a impresionat pe unii dintre urmăritori, însă alții nu au fost prea încântați. De asemenea, mulți au considerat că prețul este unul exagerat, iar priveliștea lasă de dorit.

„Sincer… nu, nu merită… din două motive. În astfel de corturi, în anumite condiții, se poate face un efect de seră unde și cele mai avansate AC-uri s-ar chinui să facă față. Ca view… e câmpie all-around… aceeași priveliște o aveam la cules de bostani în Olt, când eram copil”, a reacționat un internaut. „Nu merită, am stat în astfel de glamping, maximum 130 de euro, vederea nu este deloc impresionantă”, a comentat altcineva. „Am fost și eu acolo, nu se merită, este o căldură insuportabilă, aerul nu face față. Cât despre preț, nu cred că ai dat 500 pe o noapte”, a mai spus un altul.

