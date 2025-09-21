Cât l-a costat pe Dorian Popa un bilet direct București-New York! Vloggerul are planuri mari in Las Vegas

Dorian Popa a plecat din România pentru o perioadă, dorindu-și să descopere cât mai mult din statele americane. Influencerul nu este singur, ci alături de prietenii săi cu care colaborează pe partea profesională, urmând să facă numeroase videoclipuri pentru a-i ține la curent pe fanii săi. Ei au zburat din Aeroportul Otopeni până în New York și urmează mai multe destinații de vis.

Dorian Popa și-a început aventura americană cu mult entuziasm, aterizând recent la New York, alături de asistenta sa, Cori, și prietenul său, Edi. Artistul și influencerul urmează să descopere mai departe „visul american”, iar prima destinație notabilă din călătoria sa este Las Vegas. Așa cum și-a obișnuit urmăritorii, influencerul a împărtășit detalii din experiența sa chiar din aeroport, povestind atât momentele plăcute, cât și micile nemulțumiri.

Dorian Popa a plecat în Stateele Unite ale Americii

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, acesta s-a declarat încântat de zborul cu compania HiSky, menționând totodată și prețul biletului care a fost nu mai puțin de 1.200 de euro de persoană. A fost o situație care nu l-a mulțumit pe Dorian Popa și anume întârzierea din cauza alimentării aeronavei cu puțin timp înainte de decolare.

Chiar și așa, artistul s-a arătat extrem de entuziasmat pentru experiențele care urmează și a promis fanilor să le arate mai multe detalii pe canalul său de YouTube.

„Să vă pup pe toți! Genial! HiSky-ul până în New York! Gionuțule, sunt în aeroport, Cori și cu Edi mănâncă. Mergem către următoarea poartă pentru că anul acesta avem Vegas, prima destinație. Fraților, genial HiSky-ul. M-a deranjat un pic la așteptarea pentru a se alimenta avionul. Nu înțeleg, dacă el trebuie să zboare a 9.30, de ce îl alimentezi la 9.20? Ca să nu credeți că e reclamă, dar în rest, business, 1.200 de euro… Foarte, foarte fin raport preț-calitate. O să vedeți mai multe pe YouTube-ulescu. Vegas, here we come, baby!”, a spus Dorian Popa pe rețelele de socializare.

