Nuntă în showbiz! Fotbalistul Ștefan Baiaram a cerut-o în căsătorie pe Cristina Răduț

Anul 2026 a venit plin de surprize pentru Cristina Răduț. Fotbalistul Ștefan Baiaram a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, după o relație de aproape cinci ani. Momentul a fost unul de vis, chiar pe o plajă din Miami.

Ștefan Baiaram și Cristina Răduț au făcut un pas important în relația lor și au transformat începutul de an într-un moment de neuitat. Cei doi au ales să îmbine mai multe ocazii speciale într-o singură călătorie: au sărbătorit ziua de naștere a sportivului și Revelionul la New York, iar apoi au continuat vacanța în Miami. Pe una dintre plajele însorite de acolo a avut loc cererea în căsătorie, într-un cadru intim și emoționant.

Cei doi formează un cuplu din 2021, iar relația lor a crescut treptat. Fotbalistul a ales să își exprime public sentimentele, explicând cât de important a fost rolul partenerei sale în momentele dificile și cât de mult a contat susținerea ei constantă. El a subliniat că o vede pe Cristina Răduț ca pe singura femeie alături de care își dorește să își petreacă viața și să își întemeieze o familie.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a spus fotbalistul pe reţele de socializare.

La rândul ei, Cristina Răduț a postat un mesaj plin de emoție, în care a rememorat începuturile relației lor. Ea a vorbit despre faptul că povestea lor a pornit în urmă cu mai mulți ani, când erau doi tineri care învățau ce înseamnă iubirea. Tânăra explicat că, de-a lungul timpului, au fost mereu unul sprijin pentru celălalt, ridicându-se reciproc în momentele grele.

„Fără cuvinte…

Totul a început acum aproape 5 ani, eram doar doi copii ce au început să descopere ce este iubirea. Când unul din noi era la pământ celălalt era pregătit să îl ridice. Iar cum se spune că lângă omul potrivit înflorești, astăzi ne uităm în jurul nostru şi putem să ne bucurăm de tot ce am reușit să construim împreună. Ești sufletul din mine, te iubesc necondiționat!”, a scris Cristina Răduț pe rețelele de socializare.

