Acasă » Știri » Nuntă în showbiz! Fotbalistul Ștefan Baiaram a cerut-o în căsătorie pe Cristina Răduț

Nuntă în showbiz! Fotbalistul Ștefan Baiaram a cerut-o în căsătorie pe Cristina Răduț

De: Andreea Stăncescu 04/01/2026 | 22:29
Cerere în căsătorie spectaculoasă în Miami / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Anul 2026 a venit plin de surprize pentru Cristina Răduț. Fotbalistul Ștefan Baiaram a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, după o relație de aproape cinci ani. Momentul a fost unul de vis, chiar pe o plajă din Miami. 

Ștefan Baiaram și Cristina Răduț au făcut un pas important în relația lor și au transformat începutul de an într-un moment de neuitat. Cei doi au ales să îmbine mai multe ocazii speciale într-o singură călătorie: au sărbătorit ziua de naștere a sportivului și Revelionul la New York, iar apoi au continuat vacanța în Miami. Pe una dintre plajele însorite de acolo a avut loc cererea în căsătorie, într-un cadru intim și emoționant.

Cei doi formează un cuplu din 2021, iar relația lor a crescut treptat. Fotbalistul a ales să își exprime public sentimentele, explicând cât de important a fost rolul partenerei sale în momentele dificile și cât de mult a contat susținerea ei constantă. El a subliniat că o vede pe Cristina Răduț ca pe singura femeie alături de care își dorește să își petreacă viața și să își întemeieze o familie.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie.

Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a spus fotbalistul pe reţele de socializare.

Sursa foto: Tiktok

La rândul ei, Cristina Răduț a postat un mesaj plin de emoție, în care a rememorat începuturile relației lor. Ea a vorbit despre faptul că povestea lor a pornit în urmă cu mai mulți ani, când erau doi tineri care învățau ce înseamnă iubirea. Tânăra explicat că, de-a lungul timpului, au fost mereu unul sprijin pentru celălalt, ridicându-se reciproc în momentele grele.

„Fără cuvinte…
Totul a început acum aproape 5 ani, eram doar doi copii ce au început să descopere ce este iubirea. Când unul din noi era la pământ celălalt era pregătit să îl ridice. Iar cum se spune că lângă omul potrivit înflorești, astăzi ne uităm în jurul nostru şi putem să ne bucurăm de tot ce am reușit să construim împreună. Ești sufletul din mine, te iubesc necondiționat!”, a scris Cristina Răduț pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Blonda celebră i-a spus „pa” iubitului fotbalist și a apărut la braț cu idolul lui. Story-ul care a aruncat internetul în aer

David Beckham, la ziua de naștere a Anastasiei Soare. Ce mesaj i-a transmis fostul fotbalist româncei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!
Știri
GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!
Decizia luată de Mădălinea Ghenea după dezamăgirile în dragoste: ”Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși”
Știri
Decizia luată de Mădălinea Ghenea după dezamăgirile în dragoste: ”Nu este nicio șansă să încep să ies la…
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Misterul partidei de table de 10.000.000 de euro dintre Gigi Becali, Giovanni Becali și regretatul Nae Nicolae
Prosport.ro
Misterul partidei de table de 10.000.000 de euro dintre Gigi Becali, Giovanni Becali...
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără însărcinată doar prin sex oral
Adevarul
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Ce s-a ales de Ionuț Luțu după ce s-a lăsat de fotbal: „Gigi Becali l-a încercat. Avea două pașapoarte”
Prosport.ro
Ce s-a ales de Ionuț Luțu după ce s-a lăsat de fotbal: „Gigi Becali l-a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Controlul judiciar nu a putut să-i oprească! Amalia Bellantoni: „Degeaba s-a pus presiune pe ...
Controlul judiciar nu a putut să-i oprească! Amalia Bellantoni: „Degeaba s-a pus presiune pe noi”
GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!
GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!
Prins la tură, după sărbători! Mirel Rădoi, în goana după abdomenul perfect
Prins la tură, după sărbători! Mirel Rădoi, în goana după abdomenul perfect
Decizia luată de Mădălinea Ghenea după dezamăgirile în dragoste: ”Nu este nicio șansă să încep ...
Decizia luată de Mădălinea Ghenea după dezamăgirile în dragoste: ”Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși”
Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry
Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. A devenit viral și nu se mai găsește ...
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. A devenit viral și nu se mai găsește în magazine!
Vezi toate știrile
×