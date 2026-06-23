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Nutriționistul Carmen Barcan dezvăluie secretul unui abdomen plat. Ce alimente trebuie să mănânci zilnic

De: Andreea Stăncescu 23/06/2026 | 21:35
Nutriționistul Carmen Barcan dezvăluie secretul unui abdomen plat. Ce alimente trebuie să mănânci zilnic
Ce să mănânci pentru un abodmen plat / Sursa foto: Pexels
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Un abdomen tonifiat nu se obține doar prin exerciții fizice, ci și printr-o alimentație echilibrată, adaptată nevoilor organismului. Nutriționistul Carmen Barcan a vorbit despre importanța alegerilor alimentare de la mijlocul zilei și a prezentat un plan simplu pentru întreaga săptămână, care poate contribui la reducerea balonării, îmbunătățirea digestiei și menținerea unei siluete armonioase.

Prânzul este una dintre cele mai importante mese ale zilei, iar alegerea alimentelor potrivite poate influența nivelul de energie, digestia și chiar controlul greutății. Carmen Barcan recomandă preparate bazate pe proteine de calitate, fibre și grăsimi sănătoase, evitând combinațiile care pot provoca senzația de greutate după masă.

Carmen Barcan, sfaturi pentru un abdomen plat / Sursa foto: Facebook

Ce să mănânci zilnic pentru a avea un abdomen plat

Pentru începutul săptămânii, atât duminica, cât și luni, este recomandată o ciorbă preparată din oase de vită și legume. Acest preparat este apreciat pentru conținutul de colagen și fier, nutrienți importanți pentru organism. În plus, poate fi gătit în cantitate mai mare și consumat în două zile consecutive.

Marți, o alegere inspirată este mămăliga îmbogățită cu semințe, servită alături de varză gătită. Această combinație oferă fibre, susține digestia și ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

La mijlocul săptămânii, miercuri, accentul cade pe grăsimile sănătoase. O salată care conține avocado, sardine, varză și semințe poate furniza acizi grași Omega-3 și nutrienți importanți pentru funcționarea optimă a organismului.

Joi, nutriționistul recomandă o porție de ficat sau piept de curcan, alături de legume rădăcinoase și ardei copți. Această masă aduce un aport important de proteine și fier, fără a îngreuna digestia.

Pentru vineri, năutul este ingredientul principal. Asociat cu legume coapte și verdețuri proaspete, acesta contribuie la sănătatea tranzitului intestinal și oferă energie pentru mai multe ore.

Sâmbătă poate include o salată consistentă cu ouă, broccoli, cartof dulce, avocado și semințe hidratate. Este o variantă nutritivă și echilibrată, potrivită pentru cei care vor să își mențină silueta.

Sursa foto: Pexels

Pe lângă alimentație, specialista recomandă consumul suficient de apă și un ceai din ghimbir și fructe de pădure între mese, pentru susținerea digestiei și reducerea poftei de dulce. Combinate cu un stil de viață activ, aceste obiceiuri contribuie la obținerea unui abdomen mai plat și mai tonifiat.

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