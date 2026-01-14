O altă influenceriță a murit după o intervenție chirurgicală! Medicii i-au spus că este bine, dar s-a stins din viață pe patul de spital

Esther Thomas, cunoscută pe social media sub numele de „Sunshine”, a murit după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Vestea decesului a cutremurat o întreagă comunitate de fani.

Originară din Nigeria, la finalul anului 2025, Esther Thomas s-a plâns de dureri abdomninale severe, iar în prima zi a anului 2026 a ajuns direct pe masa de operație. Din nefericire, tânăra ar fi avut un fibrom care crescuse extrem de mult, iar analizele medicale din timpul internării au expus situația gravă în care se afla.

Influencerița a murit după o intervenție chirurgicală

Deși medicii au declarat că operația a fost un succes, câteva zile mai târziu de la intervenție, cel mai probabil din cauza unor complicații, pe data de 9 ianurie, „Sunshine” familia tinerei au anunțat public decesul acesteia.

„Noi, familia lui Esther Thomas (alias Sunshine), cu durere în suflet, regretăm să anunțăm moartea subită a iubitei noastre surori și fiice. Încercăm să punem lucrurile la punct pentru a o conduce pe ultimul drum”, a scris familia într-o mesaj public.

Cu o comunitate de peste 500.000 de urmăritori, „Sunshine” devenise iubită și apreciată datorită conținutului comic pe care îl distribuia pe social media, în stilul sketch-urilor. Ea colabora frecvent cu alte personalități nigeriene de pe internet, printre care Ifeanyi Prosper (cunoscut online sub numele de „realbigskilz), Lucy Antem și Chidera Madu. Fanii de pe rețelele de socializare și-au exprimat regretele pentru imensa piedere.

„Doamne, este atât de trist. Fie ca sufletul ei să se odihnească în pace” „Încă încerc să accept asta” „Nu se poate! Ce? Sunshine, te rog… Este sfâșietor. Sincere condoleanțe familiei. Fie ca sufletul ei să se odihnească în pace” „Era o persoană atât de drăguță, dedicată și foarte harnică”, „Nici nu pot explica cum mă simt în aceste momente, dar, sincer, asta m-a emoționat foarte tare”, sunt câteva dintre comentariile transmise de fani pe rețelele de socializare.

