O bătrână de 90 de ani a fost agresată de un polițist! Motivul te va lăsa fără cuvinte

O bătrână de 90 de ani a fost agresată de un polițist. Totul ar fi pornit de la un conflict între ea și o vecină care ar fi chemat poliția. În momentul în care au apărut oamenii legii, unul dintre polițiști i-ar fi cerut bătrânei buletinul. Femeia însă nu-și amintea anul nașterii, iar agentul a utilizat forța.

„O vecină se lua de mine. Aşa-i vine ei pe chelie. Poliţia a zis că m-am luat la ceartă cu vecina. Dar acum o lună jumate. Mi-a cerut buletinul. I-am zis că am intrat în 90 de ani. A zis că mint. Nu ştiu în ce an sunt născută. Nu am ţinere de minte", a spus bătrânica la Acces Direct.

Polițistul riscă închisoarea

Purtătorul de cuvânt IPJ Ilfov a mărturisit că polițistul riscă închisoare de la o lună la șase luni sau amendă, în cazul în care va fi găsit vonovat.

„Poliţistul în cauză a procedat la legitimarea unei femei implicate în acest conflict, iar întrucât aceasta nu a furnizat informaţii care să ducă la stabilirea identităţii invocând diverse scuze şi încercând să plece de lângă echipajul de poliţie, poliţistul a utilizat forţa. Conducerea Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Ilfov a dispus Biroului Control Intern IPJ Ilfov efectuarea de verificări cu privire la modul în care poliţistul a acţionat la faţa locului, în această cauză. În urma verificărilor efectuate de către Biroul Control Intern s-a dispus declanşarea cercetării prealabilă faţă de poliţist. Poliţistul riscă închisoare de la o lună la şase luni sau amendă, în cazul în care este găsit vinovat", a spus purtătorul de cuvânt IPJ Ilfov.