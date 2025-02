O concurentă de la Mireasa a ajuns la spital! E însărcinată în două luni și jumătate, dar...

Momente complicate pentru o concurentă de la Mireasa! Tânăra a ajuns pe mâinile medicilor! Este însărcinată în două luni și jumătate! A avut nevoie de îngrijiri, așa că nu a mai stat pe gânduri și a mers la spital!

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre soția lui Robert. Fanii emisiunii „Mireasa” au fost luați prin surprindere de o postare recentă a Ionelei, fosta concurentă din sezonul 10, care a ajuns pe patul de spital. Tânăra, însărcinată în două luni și jumătate, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare cu perfuzia la mână.

Este important de precizat faptul că Ionela nu a oferit prea multe detalii despre starea ei de sănătate, dar a descris imaginea cu un mesaj scurt, dar sugestiv: „Zi proastă”. Acest lucru a alimentat speculațiile și îngrijorarea fanilor, care au reacționat imediat cu mesaje de susținere și întrebări despre starea ei de sănătate.

Ionela a mai vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină în această perioadă a sarcinii. Cu ceva timp în urmă, ea povestea că, deși se bucură enorm că va deveni mamă, primele luni nu sunt deloc ușoare. Cu atât mai mult, tânăra a dezvăluit că are frecvent stări de greață, mai ales dimineață.

„Bineînțeles că în prima parte a zilei nu mă simt wow, am stări de greață și așa mai departe, încă le am zilnic. Am avut o singură zi în care m-am simțit mai bine, m-am mirat și eu, dar au revenit. Am înțeles că așa este în primul trimestru, după probabil voi scăpa”, a povestit Ionela cu puțin timp în urmă.