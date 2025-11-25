O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece de pietoni. Ce i-au răspuns polițiștii

O femeie a depus o sesizare pe site-ul Poliției Române după ce un șofer nu i-a acordat prioritate la trecerea de pietoni, unde se afla alături de copilul ei.
Răspunsul a venit după câteva zile, femeia având câştig de cauză, conform imaginilor de pe camerele de supravghere din zonă. Şoferul a rămas fără permis pentru 60 de zile.
Încercând să transmită un semnal de alarmă, aceasta a făcut întâmplarea publică pe internet. ,,În România anual au loc sute de accidente grave din cauza neacordării de prioritate pe trecere, multe soldate cu decese. E drept, multe sunt și din indisciplina pietonilor, care nu se asigură și mor cu dreptatea în brațe, practic ce s-ar fi întâmplat și acum dacă nu m-aș fi oprit să îl las să treacă. Dar data viitoare când pățiți și voi ceva de genul, faceți sesizare. Sunt șanse mari să fie camere și să se soluționeze. Poate așa se învață mulți să fie mai atenți în trafic și să fie evitate tragedii”, a mai adăugat femeia.
Postarea se bucură de reacţii pozitive, unii dintre internauţi povestindu-şi chiar propriile întâmplări de acest gen.
Bine că mi-ai zis. Eram cu căruțul azi, în zonă se lucrează și trotuarele sunt distruse, iar bordurile sunt ca vadul pe râu, cu greu le treci cu căruciorul de cât de înalte sunt. Ajung la trecerea de pietoni, văd în zare o mașină venind cu viteză mare și mă opresc. Zic: Lasă, frate, dacă te oprești, trec; altfel aici înțepenesc. Bine am făcut, că a trecut cu viteză pe trecere, fără să acorde prioritate, chiar pe lângă trotuar.
Dacă chiar funcționează, e miez. Săptămânal pățesc același lucru cu fetița la trecerea de pietoni de la parcul de lângă bloc.
Oare doar eu cred că Poliția Rutieră ar putea acoperi deficitul bugetar într-o săptămână, dacă ar aplica toate amenzile ce se impun bizonilor din traficul românesc?, sunt unele dintre comentarii.