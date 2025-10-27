Acasă » Știri » O femeie i-a spus iubitului bogat că are o boală nemiloasă și el i-a dat bani. Ce a făcut cu ei imediat

O femeie i-a spus iubitului bogat că are o boală nemiloasă și el i-a dat bani. Ce a făcut cu ei imediat

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 21:02
O femeie i-a spus iubitului bogat că are o boală nemiloasă și el i-a dat bani. Ce a făcut cu ei imediat
O femeie i-a spus iubitului bogat că are o boală nemiloasă și el i-a dat bani. Sursă: pexels

O situație nemaiîntâlnită a făcut înconjurul internetului. Laura McPherson, o britanică în vârstă de 35 de ani, și-a mințit iubitul bogat că este bolnavă. Bărbatul i-a oferit în jur de 27.800 de euro pentru ca femeia să își trateze cancerul. Ce a făcut ea, de fapt, cu banii? Nu o să îți vină să crezi!

Totul a început în anul 2017. Laura l-a mințit pe Jon Leonard timp de 5 ani că suferă de cancer cervical, ovarian, de colon, intestinal și de sân. Femeia s-a folosit de bunăvoința partenerului ei de la vremea respectivă pentru a-și satisface propriile plăceri.

Laura și-a mințit iubitul bogat că are o boală nemiloasă

Jocul bine pus la punct ajunsese într-o fază în care ea l-a convins pe el că va muri curând. Din iubire față de partenera lui, Jon i-a cumpărat un ceas Rolex de 34.5000 de euro și i-a oferit în jur de 27.800 de euro pentru tratamentul pe care credea că Laura îl urmează.

Ce a făcut Laura McPherson cu ei, de fapt? I-a cheltuit pe o vacanță la o stațiune de lux din Austria și a investit și într-o operație de mărire a sânilor în Manchester.

Bărbatul a aflat că este păcălit atunci când a primit mai multe mesaje de la persoane care îi spuneau că Laura nu a fost bolnavă cu adevărat. Mai mult, această poveste dura încă din liceu, atunci când femeia pretindea la fel, că are cancer, motivele nefiind cunoscute însă.

„S-a terminat, în sfârșit. Este sfârșitul a 8 ani și jumătate dificili. Ea nu a avut niciodată cancer și acum a ieșit la iveală că pretinde că are boala încă de când era la liceu, cu mult înainte să o cunosc. A fost demascată ca fiind individul oribil, mincinos și manipulator care este”, a declarat Jon Leonard.

Acum, prinsă cu mâța-n sac, femeia este obligată de către judecător să îi returneze fostului partener suma de 35.300 de euro până pe data de 5 ianuarie.

Pentru că și-a recunoscut fapta, Laura McPherson a primit o pedeapsă cu suspendare de doi ani și arest la domiciliu timp de 5 nopți pe săptămână.

