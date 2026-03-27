O femeie pensionată pe caz de boală, prinsă pe tiroliană, în Mexic. Suma colosală pe care o încasa lunar

De: Elisa Tîrgovățu 27/03/2026 | 15:12
Tânăra a fost prinsă pe tiroliană după ce s-a pensionat pe caz de boală

O femeie din Marea Britanie, care a primit peste 23.000 de lire sterline (aproximativ 27.000 de euro) sub formă de ajutoare sociale, pretinzând că starea de sănătate nu îi permite să părăsească locuința, a fost surprinsă în timp ce făcea surfing și se dădea pe tiroliană în Mexic.

Catherine Wieland, în vârstă de 33 de ani, a susținut că suferea de o anxietate severă. Ea a precizat că este imobilizată la domiciliu. Totuși, Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) a descoperit imagini în care tânăra era surprinsă făcând surfing în Cancun. Mai mult, se pare că ea a vizitat de trei ori parcul de distracții Thorpe Park, conform BBC.

Wieland, din West Sussex, a obținut, pe parcursul a peste doi ani, zeci de mii de lire sterline prin indemnizații de tip Personal Independence Payment (PIP). În loc să folosească banii conform scopului declarat, aceasta i-a cheltuit pe servicii precum manichiură, ședințe de bronzare și tratamente la clinici de estetică dentară.

Joi, potrivit Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP), femeia a fost condamnată la 28 de săptămâni de închisoare, pedeapsă suspendată pentru o perioadă de 18 luni.

Tânăra a susținut că nu știe felul în care au fost cheltuiți banii

În momentul în care anchetatorii i-au prezentat extrasele de cont bancar, aceasta a oferit o explicație evazivă. Ea a susținut că nu își amintește exact modul în care au fost cheltuiți banii.

„Nu mi-am dat seama că nu ai voie să ieși din casă”

Chiar dacă mărturisea că starea sa de sănătate este atât de gravă încât nu putea să găsească sau să spele, Wieland a avut 76 de programări la saloane de înfrumusețare. Tânăra a vizitat 60 de pub-uri, cluburi și restaurante și a cheltuit bani în străinătate.

În urma călătoriei de lux în Mexic, Wieland a depus o reevaluare la Departamentul pentru Muncă și Pensii în care susținea că starea ei s-a înrăutățit.

Femeia și-a recunoscut vina pentru că nu a declarat schimbarea situației sale. Acum este obligată să returneze suma de 23.662 de lire sterline. Banii au fost încasați ilegal de la contribuabili în perioada 2021–2024.

„Aceasta este o insultă la adresa fiecărui contribuabil care muncește din greu și a persoanelor care depind cu adevărat de plăți. Wieland a mințit în mod repetat, a profitat de sistem pentru fiecare bănuț pe care îl putea obține și apoi a avut tupeul să susțină că starea ei se înrăutățea în timp ce se dădea în tiroliană și găcea surfing în Mexic”, a declarat Andrew Western, de la DWP.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal

Noua metodă de înșelătorie care te lasă fără niciun ban în cont! Un mesaj de la ”poliție” fură datele

