O mai ții minte pe sora lui Sue Ellen din Dallas? Cum arată actrița Mary Crosby la 66 de ani

Mary Crosby, actrița care a rămas în memoria publicului datorită rolului memorabil din celebrul serial Dallas. S-a retras de mult timp din lumina reflectoarelor și apare rar în spațiul public, iar la 66 de ani, aceasta afișează o imagine naturală și un stil de viață discret, complet diferit de perioada în care era una dintre figurile cunoscute ale televiziunii americane.

Fiica legendarului Bing Crosby și a actriței Kathryn Grant, Mary Crosby a crescut într-o familie puternic legată de lumea spectacolului. Influențată de carierele părinților săi, aceasta și-a început activitatea artistică încă din copilărie, debutând pe micul ecran la o vârstă fragedă.

Cum arată Mary Crosby în prezent?

Marele succes a venit însă la sfârșitul anilor ’70, când a primit rolul lui Kristin Shepherd în serialul Dallas. Personajul său, sora mai mică a lui Sue Ellen Ewing, s-a remarcat rapid prin personalitatea complexă și prin numeroasele conflicte care au alimentat intriga producției.

Unul dintre cele mai importante momente din istoria televiziunii a avut loc atunci când Kristin Shepherd a fost dezvăluită drept persoana care l-a împușcat pe J.R. Ewing. Acest episod a generat fenomenul mondial „Who Shot J.R.?”, transformând serialul într-un adevărat reper al culturii pop și atrăgând audiențe impresionante la nivel internațional.

Deși a continuat să joace în diverse producții după succesul uriaș al serialului, niciun alt rol nu a avut același impact asupra carierei sale. În prezent, Mary Crosby preferă o viață liniștită, departe de agitația Hollywoodului, dedicându-se familiei și activităților personale.

Cu toate acestea, pentru milioane de telespectatori, numele său rămâne strâns legat de unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria televiziunii. Pe lângă talentul său, era apreciată și pentru frumusețea sa naturală. La vârsta de 66 ani se poate observa grija pe care a avut-o în acești ani printr-un stil de viață echilibrat.

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