O nouă declarație cutremurătoare a fost dată, joi, în fața magistraților de la Tribunalul București care audiază martorii din procesul Colectiv. Ruxandra Cătălina Marin a povestit, în sala de judecată, clipele de groază prin care a trecut, dar și cum a decurs viața ei după ce a fost rănită în incendiul care a izbucnit în 30 octombrie 2015, în clubul din Strada Tăbăcarilor din Capitală.

“Am aflat de concert de la prietenul meu. M-a invitat și pe mine. Nu mai fusesem vreodată în Colectiv. Am văzut flacăra care se propagă. Nu știu ce a provocat acea flacără. Știu că cineva a încercat să stingă focul cu bere. Nu știu exact cine. A început busculada. Toată lumea își dorea să iasă. În vâltoarea aceea și eu m-am împiedicat. Au călcat oameni peste mine. Au și căzut oameni peste mine. Mă pierdusem de prietenul meu”, a relatat tânăra, în fața instanței.

“Începusem să simt cum mă frige pe spate”

Depoziția a căpătat accente dramatice, pe măsură ce tânăra descria infernul din club.

“Părul meu era deja aprins și începusem să simt cum mă frige pe spate. Era deja beznă. Se auzeau zgomote macabre. Gemete, urlete. La intrare era un maldăr de oameni pe care călcai dacă voiai să te salvezi. Deși erau oameni peste mine, cineva a reușit să mă tragă afară. Ajunsă afară, am început să țip după prietenul meu”, a continuat Cătălina, plângând.

“Am stări despresive când îmi amintesc”

“Am luat taxiul și am mers la Spitalul Floreasca, la Urgențe. Eu am stat internată 21 de zile. Am avut arsuri de gradele 2 și 3 pe spate, cap, față, umeri, mâini. Au rămas după experiența asta cicatricile, care sunt urâte, care se irită de la soare. Am făcut și fac terapie psihologică.

M-am certat cu mulți prieteni la momentul respectiv. Am stări de nervozitate pe fondul tragediei. Am stări despresive când îmi amintesc. În mod categoric nu mai sunt așa cum eram înainte", a mai spus tânăra, vizibil emoționată. Ea a precizat, în fața magistraților, că își menține toate pretențiile materiale și morale.

În dosarul Colectiv s-au constituit părţi civile 139 de persoane, 11 spitale şi cinci instituţii. În prezent, inculpaţii sunt sub control judiciar. În urma incendiului au murit 64 de tineri, iar un altul s-a sinucis la aproape doi ani de la tragedie. Zeci de persoane sunt încă sub tratament pentru a-şi îngriji rănile.