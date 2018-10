O sexy-polițistă & colegul ei l-au ”reținut” pe Dorian Popa în trafic! Motivul este… incredibil!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor filmări nemaivăzute.(Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Unul dintre cei mai apreciați cântăreți români a fost ”reținut”, în trafic, de o sexy-polițistă și un coleg al acesteia. Hâtz, ce ai făcut Johnule?! (CITEȘTE ȘI: VICTOR SLAV, ÎN IPOSTAZE TANDRE CU SOSIA BIANCĂI DRĂGUŞANU)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a fost martorul unui moment mai puțin obișnuit care s-a petrecut pe străzile Capitalei. Dorian Popa, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de pe scena muzicală românească, a fost ”reținut”, în trafic, de un echipaj de poliție. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)

După ce a petrecut alături de câțiva prieteni, într-o renumită cafenea din zona Dorobanți, Dorian Popa a avut parte de o mega-surpriză din partea polițiștilor. Chiar dacă se deplasa în cârje, cei doi oameni ai legii, o sexy-polițistă și colegul acesteia, nu s-au sfiit să-l abordeze pe cântăreț chiar în momentul în care acesta intenționa să urce la volanul bolidului său de lux.

Victorie pentru Poliție!

După ce au tratat cu artist direct din mașină, cei doi polițiști au parcat regulamentar și s-au îndreptat glonț spre el. (Cum câștigi bani rapid)

După ce l-au salutat amical, oamenii în uniformă l-au rugat pe Dorian să zâmbească frumos la o poză. Că de, nu tot timpul ai ocazia să întâlnești un artist în timpul patrulării. Așa că cei doi au stat, pe rând, lângă cântăreț și s-au lăsat fotografiați.

Mai mult decât atât, sexy-polițista nu s-a putut abține și a arătat semnul victoriei în timp ce colegul ei făcea poza de-a dreptul memorabilă. (NU RATA, AICI: DORIAN POPA ȘI JORGE, MĂRTURII INTIME)

După ce și-au făcut fotografiile mult dorite, cei doi oameni ai legii i-au mulțumit artistului și s-au îndreptat către mașina cu girofar. Răsuflând ușurat după ce a fost ”reținut” de oamenii în uniformă, și vizibil amuzat de gestul acestora, Dorian s-a suit în bijuteria pe patru roți pe care o conduce și și-a văzut liniștit de treburile sale. (CITEȘTE ȘI: BOTE, DECLARAȚII ÎN PREMIERĂ DESPRE BIANCA ŞI ULTIMII EI IUBIȚI)

Nu-i la prima ”abatere”

În urmă cu câteva săptămâni, Dorian Popa a ”comis-o” și în Piața Victoriei. Artistul a fost oprit de oamenii legii, care i-au cerut actele la control. Ei bine, după ce a prezentat actele mașinii, polițiștii au vrut neapărat și o amintire cu Dorian Popa. Așa că au scos telefoanele și s-au pozat cu artistul.(NU RATA, AICI: SPEAK A CÂNTAT “IMNUL NAȚIONAL” LA TOALETĂ!)

”Într-adevăr, am fost oprit la Victoriei de un echipaj, au fost foarte drăguţi. Mi-au verificat actele, pe care am reuşit, într-un final, să le fac şi talonul maşinii, care acum are o altă culoare (n.r. şi-a colantat maşina înainte de a pleca în Madagascar). (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) Era o tânără domnişoară poliţistă, care şi-a dorit să facă o fotografie cu mine şi eu am coborât în cârje să fac fotografia. Mă opreşte des lumea pe stradă, în special tinerii care mă recunosc şi mie îmi face plăcere să fac poze cu ei”, a declarat Dorian Popa.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)