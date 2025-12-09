O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul

Annie Sedorik, o tânără de 28 de ani din Statele Unite, a trăit în ultimii ani un adevărat coșmar. Dureri permanente, deformări faciale, dereglări menstruale și probleme articulare, toate acestea au fost realitatea ei vreme îndelungată. Inițial, medicii au pus totul pe seama stresului, dar în cele din urmă analizele au dat un verdict greu.

Calvarul trăit de Annie Sedorik a început în anul 2020, atunci când se afla în ultimul an de facultate. Ea s-a trezit cu o durere sfâșietoare în zona maxilarului, care a început să și „pocnească” frecvent. Dentistul a trimis-o la un chirurg maxilo-facial, care a concluzionat că din cauza stresului își încleșta dinții în somn. I s-a făcut o procedură pentru repoziționarea maxilarului, însă durerea a revenit.

În paralele au apărut și alte simptome, fiecare dintre ele din ce în ce mai grave. Ciclul menstrual i s-a oprit brusc. Și în acest caz, ginecologul a pus totul pe seama stresului și a activității fizice. Tânără a început un tratament hormonal, dar asta nu a rezolvat nimic.

Mai mult, în scurt timp au apărut și dureri intense de șold, disconfort pelvin și furnicături la picioare. Totul a culminat când fața a început să i se deformeze. Chipul i s-a lățit și buzele s-au îngroșat. Și de această dată totul a fost pus pe seama stresului și a ritmului alert de viață.

Analizele au spus adevărul

După numeroase consultații, două intervenții la nivelul maxilarului, proceduri dureroase și o serie de diagnostice greșite, Annie Sedorik a aflat adevărul. La îndemnul unui prieten chirurg, ea a mers la o clinică privată din Colorado pentru investigații complete. A plătit peste 21.000 de dolari pentru a primi un diagnostic clar.

În cele din urmă, medicii au descoperit că Annie Sedorik suferea de acromegalie – o maladie hormonală rară provocată de o tumoră la nivelul glandei pituitare. RMN-ul și analizele amănunțite au dezvăluit că nivelul IGF-1, hormonul de creștere, era de trei ori mai mare decât normal. Mai mult, o tumoră de 1,4 cm – un macroadenom – crescuse pe glanda pituitară.

Această afecțiune rară afectează între 30 și 120 de persoane la un milion. La copii determină gigantism. În timp ce la adulți determină îngroșarea trăsăturilor, mărirea extremităților, dureri cronice și distrugerea articulațiilor.

Annie Sedorik a fost operată, tumora a fost extirpată, însă are un risc de recurență de 20–40% în următorul deceniu, iar pe parcursul vieții riscul este „aproape de 100%”, potrivit medicului ei.

„Nici prin gând nu mi-a trecut că ar putea fi o tumoră pe creier. Par să fiu bine: alerg maratoane, ies cu prietenii. Dar este greu când ai o boală invizibilă, incurabilă, și trăiești cu o durere constantă. Trebuie să te uiți în oglindă și să te întrebi: oare sunt doar obosită sau tumora a început din nou să crească?”, a declarat Annie Sedorik.

