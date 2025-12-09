Acasă » Știri » Boala de care suferă tot mai mulți copii din Sibiu. Cazurile cresc într-un ritm alarmant

Boala de care suferă tot mai mulți copii din Sibiu. Cazurile cresc într-un ritm alarmant

Boala de care suferă tot mai mulți copii din Sibiu. Sursă: freepik

Niște statistici recente despre copii și adolescenții din Sibiu au stârnit îngrijorare. 448 de cazuri suferă astăzi de această boală, în timp ce anul trecut au fost înregistrate doar 29. Numărul a crescut alarmant. Toate detaliile în articol.

În Sibiu a crescut numărul copiilor și adolescenților diagnosticați cu depresie. Dacă în urmă cu 4 ani exista 1 singur caz înregistrat, iar anul trecut au fost 29, acest an a ajuns la un număr îngrijorător: 448. Acest fenomen nu mai poate fi ignorat, iar specialiștii spun că trebuie luate măsuri.

Există însă o schimbare în bine legată de societate, asta pentru că oamenii au început să înțeleagă cât de gravă este această afecțiune și să nu o mai ignore.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Părinții sunt mai atenți, observă mai repede când ceva nu este în regulă și cer ajutor din timp. Depresia nu este un moft și nici un semn de slăbiciune. Faptul că nu se vede nu înseamnă că nu doare”, a spus Răzvan Iliș, psiholog, pentru jurnaliștii din Sibiu.

Un factor nociv care contribuie la depresia în rândul adolescenților este chiar social media. De ce? Pentru că aceștia au tendința să își compare viața cu a oamenilor din mediul online și să devină nemulțumiți.

„Adolescenții trăiesc într-o permanentă comparație. Afectează imaginea de sine și poate scădea stima de sine”, mai spune psihologul.

Depresia este o tulburare mintală care vine cu stări de oboseală excesive, tristețe, lipsa speranței sau chiar și simțul de vinovăție. Mai mult, cei diagnosticați își pierd interesul pentru activitățile care cândva le aduceau plăcere, au probleme cu somnul, concentrarea, relațiile sociale și școala. Astfel, depresia este o boală care trebuie tratată la timp pentru a nu duce la urmări grave.

Boala neașteptată care a lovit-o pe o femeie după o simplă vacanță. „Îmi ardeau mâinile și niciun analgezic nu îmi oprea durerea de cap”

Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați

