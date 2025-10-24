Acasă » Știri » Mihai Bendeac, dezvăluiri despre cea mai ”neagră” perioadă din viața lui. De ce a apelat la psihiatru

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre cea mai ”neagră” perioadă din viața lui. De ce a apelat la psihiatru

De: Denisa Iordache 24/10/2025 | 18:41
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre cea mai ”neagră” perioadă din viața lui. De ce a apelat la psihiatru
Mihai Bendeac. Foto: Facebook / Mihai Bendeac

Mihai Bendeac este unul dintre cele mai transparente personaje din showbiz-ul românesc. Actorul a vorbit mereu deschis despre viața lui personală, în ciuda tuturor criticilor primite. El a atins și un subiect mai sensibil atunci când a vorbit despre un moment greu din viața lui, atunci când a apelat la un psihiatru.

În noul show de la Antena 1, The ticket, o concurentă va veni alături de câinele ei, iar această imagine îl va emoționa pe Mihai Bendeac. După ce va privi numărul, actorul va face declarații emoționante despre o perioadă ”neagră” din viața lui, dar și despre câinele lui, Happy.

Mihai Bendeac, despre cea mai grea perioadă din viața lui

În anul 2014, atunci când trecea prin momente cumplite despre care a preferat să nu vorbească, Mihai Bendeac îl primea în viața lui pe Happy, câinele care urma să devină una dintre cele mai importante prezențe pentru artist.

„Eu nu pot să nu trec momentul printr-un filtru personal. 2014 a fost pentru mine un an foarte greu. A fost extrem de greu! Atunci s-a întâmplat ceva care mi-a schimbat viața, a apărut lângă mine cineva care mi-a devenit cel mai bun prieten.

Happy a apărut în viața mea într-un moment în care eu aveam un episod de depresie foarte puternic. Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament în perioada respectivă. Era ceva foarte rău! Se adunaseră multe. Viața mea era într-un punct negru”, spune Mihai Bendeac, potrivit click.ro.

Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Actorul a mărturisit că nu îl poate privi ca pe un animal, Happy fiind o persoană foarte importantă pentru el fără de care nu știe cum ar putea trăi. După 11 ani de prietenie, Mihai Bendeac îl vede pe Happy drept „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat”.

„În momentul de față are 11 ani. Atunci când văd o relație faină între doi prieteni, dintre care unul canin, mă emoționez. Oricât de ciudat ar suna, pe măsură ce trece timpul, începi să te obișnuiești cu niște lucruri. Te poți gândi că părinții tăi și alți oameni dragi nu vor mai fi. Eu nu sunt pregătit de o viață fără această persoană. Eu îl consider ca fiind o persoană. Niciodată nu am putut să zic că am un cățel! Ne avem unul pe celălalt și este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în toată viața mea”, a mai spus el.

CITEȘTE ȘI:

Show-ul ”Reginei audienței”, în impas! „Super-starul” Mihai Bendeac a eșuat la Antena 1. Ședință de urgență, după un start ratat!

Ce l-a făcut pe Mihai Bendeac să uite scandalul cu Antena 1 și să revină pe micile ecrane: „Ne-am întâlnit la un restaurant, unde am vorbit câteva ore”

Tags:
Iți recomandăm
Prețuri de groază, înainte de Halloween! Cât costă un kilogram de dovleac la final de octombrie
Știri
Prețuri de groază, înainte de Halloween! Cât costă un kilogram de dovleac la final de octombrie
Noul trend TikTok i-a băgat în sperieți pe profesorii din Focșani! Cum îi păcălesc elevii cu o maimuță virtuală
Știri
Noul trend TikTok i-a băgat în sperieți pe profesorii din Focșani! Cum îi păcălesc elevii cu o maimuță…
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de euro!
Mediafax
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de...
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate
Gandul.ro
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești...
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
La 45 de ani, prea provocatoare pentru arbitraj. I-au interzis fluierul pentru că fermeca fotbaliștii: „Mă abordau în vestiar/ Antrenorii strigau «te vom omorî»”
Adevarul
La 45 de ani, prea provocatoare pentru arbitraj. I-au interzis fluierul pentru că...
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR...
O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu
Mediafax
O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu
Parteneri
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o...
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
Click.ro
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în...
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
kanald.ro
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în...
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Tragedie pe șosea: Cel puțin 25 de morți după ce un autocar a luat foc în urma unui accident
WOWBiz.ro
Tragedie pe șosea: Cel puțin 25 de morți după ce un autocar a luat foc...
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună.
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea pentru a scăpa total de impozit
Fanatik.ro
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea pentru...
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț...
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl...
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
Romania TV
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul...
Imagini de senzație cu fosta judecătoare Camelia Bogdan la sală. S-a lăsat de magistratură și s-a apucat de sport
evz.ro
Imagini de senzație cu fosta judecătoare Camelia Bogdan la sală. S-a lăsat de magistratură și...
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C
Gandul.ro
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz...
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
as.ro
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare:...
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3...
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
radioimpuls.ro
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat...
Uluitor! În ce minut a vrut să-l schimbe Gigi Becali pe Șut în FCSB – Bologna 1-2: „M-am gândit că îl distrug. Râdea lumea de el”. Exclusiv
Fanatik.ro
Uluitor! În ce minut a vrut să-l schimbe Gigi Becali pe Șut în FCSB –...
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prețuri de groază, înainte de Halloween! Cât costă un kilogram de dovleac la final de octombrie
Prețuri de groază, înainte de Halloween! Cât costă un kilogram de dovleac la final de octombrie
Noul trend TikTok i-a băgat în sperieți pe profesorii din Focșani! Cum îi păcălesc elevii cu o ...
Noul trend TikTok i-a băgat în sperieți pe profesorii din Focșani! Cum îi păcălesc elevii cu o maimuță virtuală
Modurile BIZARE în care China și Rusia spionează Silicon Valley. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: ...
Modurile BIZARE în care China și Rusia spionează Silicon Valley. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: femeile sunt implicate
Ca la noi, la nimeni! Un român a cerut insolvența personală pentru o sumă colosală
Ca la noi, la nimeni! Un român a cerut insolvența personală pentru o sumă colosală
Horoscop 25 octombrie 2025. Zodia care primește o moștenire
Horoscop 25 octombrie 2025. Zodia care primește o moștenire
Betty Salam, reacție nervoasă după ce a fost criticată din nou în privința relației: ”Altceva ...
Betty Salam, reacție nervoasă după ce a fost criticată din nou în privința relației: ”Altceva mai știți?”
Vezi toate știrile
×