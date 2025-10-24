Mihai Bendeac, dezvăluiri despre cea mai ”neagră” perioadă din viața lui. De ce a apelat la psihiatru

Mihai Bendeac este unul dintre cele mai transparente personaje din showbiz-ul românesc. Actorul a vorbit mereu deschis despre viața lui personală, în ciuda tuturor criticilor primite. El a atins și un subiect mai sensibil atunci când a vorbit despre un moment greu din viața lui, atunci când a apelat la un psihiatru.

În noul show de la Antena 1, The ticket, o concurentă va veni alături de câinele ei, iar această imagine îl va emoționa pe Mihai Bendeac. După ce va privi numărul, actorul va face declarații emoționante despre o perioadă ”neagră” din viața lui, dar și despre câinele lui, Happy.

Mihai Bendeac, despre cea mai grea perioadă din viața lui

În anul 2014, atunci când trecea prin momente cumplite despre care a preferat să nu vorbească, Mihai Bendeac îl primea în viața lui pe Happy, câinele care urma să devină una dintre cele mai importante prezențe pentru artist.

„Eu nu pot să nu trec momentul printr-un filtru personal. 2014 a fost pentru mine un an foarte greu. A fost extrem de greu! Atunci s-a întâmplat ceva care mi-a schimbat viața, a apărut lângă mine cineva care mi-a devenit cel mai bun prieten. Happy a apărut în viața mea într-un moment în care eu aveam un episod de depresie foarte puternic. Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament în perioada respectivă. Era ceva foarte rău! Se adunaseră multe. Viața mea era într-un punct negru”, spune Mihai Bendeac, potrivit click.ro.

Actorul a mărturisit că nu îl poate privi ca pe un animal, Happy fiind o persoană foarte importantă pentru el fără de care nu știe cum ar putea trăi. După 11 ani de prietenie, Mihai Bendeac îl vede pe Happy drept „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat”.

„În momentul de față are 11 ani. Atunci când văd o relație faină între doi prieteni, dintre care unul canin, mă emoționez. Oricât de ciudat ar suna, pe măsură ce trece timpul, începi să te obișnuiești cu niște lucruri. Te poți gândi că părinții tăi și alți oameni dragi nu vor mai fi. Eu nu sunt pregătit de o viață fără această persoană. Eu îl consider ca fiind o persoană. Niciodată nu am putut să zic că am un cățel! Ne avem unul pe celălalt și este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în toată viața mea”, a mai spus el.

