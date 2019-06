O vedetă de la Antena 1 a fost cerută de soție ca-n filme! Cu o cină la lumina lumânărilor și petale de tradafir peste tot

O vedetă de la Antena 1 a fost cerută de soție ca-n filme. Când a ajuns acasă, ea a pășit pe un covor de petale roșii de trandafir, iar în living era așteptată de partenerul său de viață cu o cină la lumina lumânărilor. Marea întrebare a fost scrisă cu ajutorul mai multor lumânări așezate pe parchet, iar frumoasa blondă a răspuns cu un “Da!” hotărât.

Alexandra Diaconescu, ispită la “Insula Iubirii”, s-a logodit

Alexandra Diaconescu, una dintre ispitele de la “Insula Iubirii” din sezonul cinci, s-a logodit. Luptătorul Mădălin Mogoș i-a dăruit un superb inel, după ce a pus la punct un plan demn de un scenariu de film romantic. După ce i-a oferit răspunsul pozitiv, blondina a împărtășit fanilor momentul emoționant din viața ei. Vedeta de la Antena 1 a făcut publice câteva filmări din casa în care a fost cerută de soție. “Te iubesc mult de tot ❤”, i-a spus sportivul în urmă cu câteva zile într-un comentariu lăsat la una dintre postările Alexandrei Diaconescu. Ea n-a stat prea mult pe gânduri și i-a răspuns: “@mogos_madalin love u back❤️”.

Alexandra Diaconescu, mesaj emoționant de ziua lui Mădălin Moroș

“Astazi este despre tine… Tu, omule (in toata puterea cuvantului) special din viata mea. Tu, barbat (in adevaratul sens). Este despre momentul in care ai venit pe lume, bucuros si sigur pe tine, stiind ca misiunea ta va fi sa devii un campion, sa aduci fericire oamenilor din viata ta si sa emani bunatate prin fiecare por! Tu, cel care, mi-ai fost prieten timp de 11 ani, acum imi esti IUBIT, DRAGOSTE, INCREDERE, PUTERE, SIGURANTA, PERECHE si, nu in ultimul rand, SPERANTA! SPERANTA ca exista si cupluri frumoase care reusesc impreuna tot ceea ce isi propun. SPERANTA ca dragostea exista si nu este legata de interese ascunse sau iluzii!!! IMPREUNA FORMAM O ECHIPA!!! Stiam ca barbatul vietii mele va veni atunci cand va fi cazul, atunci cand sufletul imi va fi deschis si gata sa-l primeasca in intregime.

Iti marturisesc ca nici macar o secunda nu m-am gandit ca acel barbat esti TU! Am fost din totdeauna aproape si totusi atat de departe… Tu, prieten drag, ce mereu imi erai alaturi si imi ofereai mangaierea de care aveam nevoie, ai patruns in sufletul meu cu pasi mici si inarmat cu rabdare avand un singur scop: FERICIREA MEA! Chiar daca nu a fost ca in basme si n-ai venit pe un cal alb (sper totusi la calarit sa mergem impreuna😅), simt ca tot ceea ce traim este mai frumos ca in basme. Ai venit discret si te-ai asezat pe marginea sufletului meu, uitandu-te in golul ce il aveam de atata timp. Ai inceput sa-mi carpesti crapaturile, sa-mi saruti ranile, sa ma imbratisezi cu bratele tale puternice, sa-mi oferi incredere si siguranta, sa-mi imblanzesti demonii si sa redai fluturilor aripi. Nu te-ai temut (luptator fiind) sa ma descoperi (desi eram ca o furtuna), luandu-mi trupul si sufletul la puricat, centimentru cu centimetru, coltisor cu coltisor… Iar cand ai gasit o rana, te-ai grabit sa bandajezi pentru a vindeca. Mi-ai readus zambetul pe buze si alaturi de tine am renascut! Mi-ai vindecat sufletul otravit si mi-ai aratat ca alaturi de barbatul potrivit, voi straluci si fara machiaj… Pt ca niciun machiaj, oricat de bun, nu-mi ascundea tristetea din privire.

Esti barbatul care ma face sa ma simt frumoasa, indiferent de momentul zilei. Mi-ai pus fericirea pe chip, in zambet si privire prin felul in care pasesti, vorbesti si te comporti! Tu mi-ai infrumusetat sufletul, cel care nu-l puteam machia pt a ascunde faptul ca nu ma simteam iubita. Ma faci sa scap de complexe si imi acoperi orice imperfectiune cu un sarut sau o imbratisare. PENTRU TOATE ASTEA SI MUUUUULTE ALTELE, CUM POT SA-TI MULTUMESC? Aleg s-o fac, IUBINDU-TE!

Astazi, iti urez sa ai o zi minunata ca sufletul tau! Astazi, vreau sa-ti multumesc ca faci parte din viata mea, sa-ti marturosesc ca esti mai mult decat am visat si ca sentimentele mele pt tine cresc din zi in zi! De noroc si iubire sper sa fii inconjirat mereu, dorintele sa-ti devina realizari si tot ceea ce-am cladit pana acum impreuna sa fie cea mai frumoasa relatie din lume. La multi ani, IUBITULE!” este mesajul transmis de Alexandra Diaconescu pentru Mădălin Mogoș de ziua lui. Sportivul și-a aniversat ziua de naștere pe 30 mai.

Vedeta de la Antena 1 s-a întors la “Temptation Island – Insula Iubirii” în calitate de ispită ca să-i dea o lecție fostului iubit: “Prezența mea ar trebui să nu-l afecteze, să nu-l impresioneze. Să trec pe lângă el ca o fantomă. De-abia aștept. O să fie foarte greu, mai ales că nu mă atrage comportamentul lui să merg spre el. Eu deja m-am gândit la câte ceva, câteva cuvinte pe care să i le spun. Dacă va pica în ispită voi avea grijă să-i spun că nu e bine să te joci cu sufletele, că roata se întoarce. Dacă el învață lecția asta, s-ar putea să fie ok pe viitor. Are 26 de ani, face 27 anul ăsta, ar fi timpul să se maturizeze. M-am gândit la tot ceea ce mi-ar putea zice el, să mă provoace”.