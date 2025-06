O vedetă de la Hollywood, prinsă în mijlocul războiului! Cum a fost scoasă din Israel „pe furiș”

Venită să sărbătorească Săptămâna Pride, Caitlyn Jenner a fost nevoită să se ascundă în refugii antiaeriene din Tel Aviv, în timp ce rachetele iraniene zguduiau orașul. Fotografia care o surprinde bând vin alături de un influencer israelian a făcut senzație în online! După o săptămână tensionată, vedeta a părăsit Israelul pe o rută surpriză, traversând granița terestră către Iordania, în ciuda închiderii spațiului aerian.

După o săptămâna tensionată, pe fondul conflictului militar dintre Israel și Iran, Caitlyn Jenner a reușit să părăsească țara. În ciuda închiderii spațiului aerian israelian din cauza atacurilor cu rachete, vedeta a părăsit Israelul printr-o trecere terestră în Iordania. Potrivit Ministerului Transporturilor din Israel, frontiera terestră folosită de Jenner rămâne deschisă. Iordania și-a închis intermitent spațiul aerian în timpul atacurilor iraniene.

Jenner s-a declarat „prietenă, avocată și aliată” al israelienilor, într-un mesaj transmis pe platforma de socializare X, postat sâmbătă seara, înainte ca Iranul să înceapă cele două atacuri.

Jenner a ajuns pe aeroportul Ben Gurion joi dimineața, înainte de a participa la parada Pride, programată vineri, unde urma să fie invitată de onoare. Totuși, în acea noapte, Jenner a fost nevoită să se adăpostească într-un refugiu antiaerian din Tel Aviv, unde a fost fotografiată bând un pahar de vin alături de un influencer israelian.

Mai târziu în acea noapte, Jenner a postat pe platforma X o fotografie cu interceptoare și rachete care străbăteau cerul orașului Tel Aviv.

La scurt timp după sosirea în Israel și înainte de atac, Jenner a vizitat comunitățile afectate de masacrul comis de Hamas de pe 7 octombrie 2023.

‘Quiet’ night in Tel Aviv. Pray for us all. We will prevail. I am happy to stand with Israel today, now more than ever. pic.twitter.com/cQpDWyvVKg

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) June 13, 2025