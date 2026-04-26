Oamenii și animalele au gusturi similare. Ce sunete din natură ni se par „frumoase”, potrivit unui nou studiu

Potrivit publicației The Conversation, un studiu internațional arată că oamenii tind să fie de acord cu animalele în privința sunetelor considerate atractive, sugerând că percepția frumuseții ar putea avea rădăcini biologice comune.

Animalele folosesc numeroase strategii pentru a atrage parteneri: culori spectaculoase, dansuri sau sunete complexe. Charles Darwin observa încă din secolul al XIX-lea că aceste trăsături există deoarece sunt considerate atractive de alte animale.

O idee veche a lui Darwin, testată prin tehnici moderne

Dar el și-a pus o întrebare surprinzătoare: de ce oamenii le găsesc și ei frumoase? Această observație a dus la o ipoteză îndrăzneață, aceea că simțul estetic al oamenilor ar putea fi asemănător cu cel al altor specii.

Pentru a testa această idee, cercetătorii au analizat 110 perechi de sunete provenite de la 16 specii diferite, printre care păsări, broaște, insecte și mamifere. Fiecare pereche conținea două variante de sunete folosite de animale pentru a atrage parteneri, iar cercetările anterioare arătaseră deja care dintre ele era preferată de animale.

Apoi, peste 4.000 de oameni din întreaga lume au participat la un experiment online. Ei au ascultat aceleași perechi de sunete și au fost rugați să aleagă varianta care li se părea mai plăcută.

Oamenii și animalele au gusturi similare

Rezultatele au fost remarcabile: oamenii au ales, în majoritatea cazurilor, aceleași sunete preferate și de animale. Mai mult, cu cât preferința animalelor pentru un anumit sunet era mai puternică, cu atât creștea probabilitatea ca oamenii să fie de acord.

Participanții au reacționat și mai rapid atunci când au ales sunetele considerate atractive de animale, ceea ce sugerează că aceste preferințe ar putea fi, cel puțin parțial, inconștiente.

Atât oamenii, cât și animalele au preferat sunetele mai complexe, cele care includ triluri, variații, clicuri sau alte „ornamente” sonore. Aceste elemente par să joace un rol important în percepția atractivității, indiferent de specie.

De ce împărtășim aceleași preferințe?

Cercetătorii cred că explicația ar putea ține de modul în care funcționează sistemul nervos. Chiar dacă speciile sunt foarte diferite, structurile de bază ale percepției senzoriale sunt similare. Astfel, creierul uman și cel animal ar putea procesa sunetele într-un mod comparabil, ceea ce duce la preferințe comune.

Interesant este că expertiza în domeniu nu a contat. Muzicienii sau persoanele familiarizate cu sunetele animalelor nu au avut rezultate diferite față de restul participanților.

Ce urmează?

Studiul s-a concentrat pe sunete, dar cercetătorii vor să exploreze și alte simțuri, ca vederea sau mirosul. De asemenea, rămâne de investigat ce se întâmplă în creier atunci când oameni și animale fac aceleași alegeri estetice.

Chiar dacă au existat și cazuri în care oamenii nu au fost de acord cu animalele, deci nu există o regulă absolută, tendința generală este clară.

O legătură mai profundă cu natura

Concluzia cercetării oferă o perspectivă interesantă: ceea ce oamenii consideră frumos în natură, cântecul păsărilor, culorile fluturilor sau sunetele din pădure, nu este deloc întâmplător. Aceste trăsături au evoluat pentru a atrage alte animale, nu pe noi. Faptul că și oamenii le percep ca fiind plăcute sugerează că există o legătură biologică profundă între noi și restul lumii vii.

