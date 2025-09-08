Oana Monea, declarații despre iubitul ei. Ce calități o încântă la el: „Atracția prea mare”

Oana Monea i-a cucerit pe fani cu frumusețea sa, dar inima ei este deja luată. Fosta ispită de la Insula Iubirii trăiește o frumoasă poveste de dragoste și nu se ferește să vorbească despre sentimentele sale. Ea își laudă constant partenerul, evidențiind bunătatea, siguranța și sprijinul pe care i le oferă, iar relația lor pare să fie una bazată pe încredere și armonie.

Oana Monea trăiește o frumoasă poveste de dragoste la scurt timp după ce a participat pentru al treilea an la emisiunea „Insula Iubirii”, unde a jucat rolul de ispită și a reușit să-l facă pe Marius Avram să calce strâmb. La puțin timp de la terminarea filmărilor din Thailanda, ea și-a găsit fericirea alături de un alt bărbat, iar relația lor, de patru luni, pare să meargă excelent.

Fosta ispită are doar cuvinte de laudă pentru partenerul ei de viață. După doar o lună de relație și-au spus primul „Te iubesc” și pare că totul devine foarte serios, având planuri și pentru viitor.

„Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine. M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”, a spus Oana Monea la Xtra Night Show.

Cei doi s-au întâlnit într-un club, dar nu era prima lor interacțiune. Se cunoșteau de câțiva ani, iar revederea le-a stârnit atracția imediat.

„Acolo ne-am revăzut, a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură. Eu nu eram foarte convinsă, mă întrebam dacă e bine, dar atracția a fost mult prea mare. (…) La o lună și ceva, s-a spus pentru prima dată te iubesc”, a mai spus aceasta.

Cât de gelos este iubitul Oanei Monei

Un aspect important pentru fosta ispită este lipsa geloziei din partea partenerului. Chiar și atunci când au urmărit împreună „Insula Iubirii”, emisiunea în care ea a fost ispită, iubitul ei a fost relaxat și înțelegător.

„Nu e absolut deloc gelos. Chiar am urmărit împreună emisiunea, ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Mă susține tot timpul, e lângă mine și chiar mă ajută în tot ce fac”, a mai adăugat fosta ispită.

