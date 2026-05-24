Oana Pellea solicită luarea unor măsuri pentru susținerea culturii din România. Ce îi cere actrița lui Nicușor Dan, după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes

Oana Pellea a transmis un mesaj public în care îl felicită pe regizorul Cristian Mungiu pentru obținerea unui nou premiu Palme d’Or. Totodată, a subliniat importanța acestei performanțe pentru cinematografia românească.

În același timp, actrița a atras atenția că succesul artistic ar trebui susținut și prin măsuri concrete, nu doar prin aprecieri simbolice. Oana Pellea consideră că filmul și industria de profil au nevoie de o implicare mai consistentă din partea statului.

Ea a lansat și o propunere adresată colegilor din breaslă. Aceasta constă în realizarea unei scrisori oficiale către autorități, prin care să fie solicitat sprijin pentru campania de promovare la Premiile Oscar a producției Fjord.

În mesajul său, Oana Pellea a ridicat întrebări legate de rolul instituțiilor publice, precum Ministerul Culturii, Guvernul și Președinția, în finanțarea și promovarea culturii române pe plan internațional. Actrița a insistat asupra nevoii unor acțiuni clare și eficiente.

Totodată, ea a făcut un apel la unitatea profesioniștilor din domeniu. Mai mult, a încurajat semnarea demersului comun ca formă de susținere a valorilor artistice românești.

Mesajul Oanei Pellea

„O smerită inițiativă.. Felicitări, Cristian Mungiu pentru cel de al doilea premiu Palme d’Or! Felicitările sunt minunate, aplauzele la fel, laudele meritate …dar nu ajung! Cinematografia este și o industrie, nu numai artă. Această industrie trebuie apreciată și sprijinită! Cinematografia românească trebuie sa fie finanțată de către stat, într-o mai mare măsură, decât o face acum. Dar revenind la filmul lui Cristian Mungiu. Nu credeți, dragi colegi, că ar trebui să concepem o scrisoare oficială adresată autorităților, pentru susținerea financiară a campaniei pentru Premiile Oscar a filmului ”Fjord”, premiat aseară cu Palme d’Or, în regia lui Cristian Mungiu? Cu ce va contribui Ministerul Culturii la promovarea și la campania de publicitate pentru Oscar? Cum se va implica Guvernul României? Care sunt măsurile concrete prin care Președintele Nicușor Dan sprijină Cultura din România? Propun să fie concepută o astfel de scrisoare! Eu sunt prima care o voi semna! Ce ziceți, dragi colegi? Putem oare fi solidari în susținerea unui astfel de demers! Ar fi o premieră. Nu este vorba de a-l susține pe Cristian Mungiu, ci este vorba de fi solidari în a cere sprijinul autorităților pentru propagarea valorilor românești în lume! Este vorba despre imaginea României, în domeniul artei, la nivel de excelență, prin Cristian Mungiu, în lume! Deci: Haideți să facem un apel oficial autorităților! Haideți să demonstrăm că putem să fim solidari în susținerea valorilor REALE ale României. Cine concepe scrisoarea? M-aș încumeta… dar nu mă pricep…”, a notat Oana Pellea pe Facebook.

