Acasă » Știri » Oana Pellea solicită luarea unor măsuri pentru susținerea culturii din România. Ce îi cere actrița lui Nicușor Dan, după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes

Oana Pellea solicită luarea unor măsuri pentru susținerea culturii din România. Ce îi cere actrița lui Nicușor Dan, după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes

De: Elisa Tîrgovățu 24/05/2026 | 20:01
Oana Pellea solicită luarea unor măsuri pentru susținerea culturii din România. Ce îi cere actrița lui Nicușor Dan, după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes
Oana Pellea solicită luarea unor măsuri pentru susținerea culturii din România. Ce îi cere actrița lui Nicușor Dan, după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Oana Pellea a transmis un mesaj public în care îl felicită pe regizorul Cristian Mungiu pentru obținerea unui nou premiu Palme d’Or. Totodată, a subliniat importanța acestei performanțe pentru cinematografia românească.

În același timp, actrița a atras atenția că succesul artistic ar trebui susținut și prin măsuri concrete, nu doar prin aprecieri simbolice. Oana Pellea consideră că filmul și industria de profil au nevoie de o implicare mai consistentă din partea statului.

Ea a lansat și o propunere adresată colegilor din breaslă. Aceasta constă în realizarea unei scrisori oficiale către autorități, prin care să fie solicitat sprijin pentru campania de promovare la Premiile Oscar a producției Fjord.

În mesajul său, Oana Pellea a ridicat întrebări legate de rolul instituțiilor publice, precum Ministerul Culturii, Guvernul și Președinția, în finanțarea și promovarea culturii române pe plan internațional. Actrița a insistat asupra nevoii unor acțiuni clare și eficiente.

Totodată, ea a făcut un apel la unitatea profesioniștilor din domeniu. Mai mult, a încurajat semnarea demersului comun ca formă de susținere a valorilor artistice românești.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Mesajul Oanei Pellea

„O smerită inițiativă..

Felicitări, Cristian Mungiu pentru cel de al doilea premiu Palme d’Or! Felicitările sunt minunate, aplauzele la fel, laudele meritate …dar nu ajung! Cinematografia este și o industrie, nu numai artă. Această industrie trebuie apreciată și sprijinită! Cinematografia românească trebuie sa fie finanțată de către stat, într-o mai mare măsură, decât o face acum. Dar revenind la filmul lui Cristian Mungiu.

Nu credeți, dragi colegi, că ar trebui să concepem o scrisoare oficială adresată autorităților, pentru susținerea financiară a campaniei pentru Premiile Oscar a filmului ”Fjord”, premiat aseară cu Palme d’Or, în regia lui Cristian Mungiu? Cu ce va contribui Ministerul Culturii la promovarea și la campania de publicitate pentru Oscar? Cum se va implica Guvernul României? Care sunt măsurile concrete prin care Președintele Nicușor Dan sprijină Cultura din România?

Propun să fie concepută o astfel de scrisoare! Eu sunt prima care o voi semna! Ce ziceți, dragi colegi? Putem oare fi solidari în susținerea unui astfel de demers! Ar fi o premieră. Nu este vorba de a-l susține pe Cristian Mungiu, ci este vorba de fi solidari în a cere sprijinul autorităților pentru propagarea valorilor românești în lume! Este vorba despre imaginea României, în domeniul artei, la nivel de excelență, prin Cristian Mungiu, în lume! Deci: Haideți să facem un apel oficial autorităților! Haideți să demonstrăm că putem să fim solidari în susținerea valorilor REALE ale României.

Cine concepe scrisoarea?

M-aș încumeta… dar nu mă pricep…”, a notat Oana Pellea pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: „Fjord” a lui Cristian Mungiu, marele câștigător. Lista completă a marilor premii de la Festivalul de Film de la Cannes

Povestea emoționantă a filmului „Fjord”, care a atins inimile tuturor. Cristian Mungiu a scris istorie pentru a doua oară la Cannes

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Plecare de răsunet de la Antena 1! Și-a dat demisia după 7 ani
Știri
Plecare de răsunet de la Antena 1! Și-a dat demisia după 7 ani
Cristian Mungiu, ultimatum pentru statul român: ”Să-și facă treaba”. A adus al doilea Palme d’Or în țară, în aplauzele întregului avion + video emoționant
Știri
Cristian Mungiu, ultimatum pentru statul român: ”Să-și facă treaba”. A adus al doilea Palme d’Or în țară, în…
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută...
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe femeile „prădătoare” din jurul președintelui
Adevarul
Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
Click.ro
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă....
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
Gandul.ro
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te...
ULTIMA ORĂ
Plecare de răsunet de la Antena 1! Și-a dat demisia după 7 ani
Plecare de răsunet de la Antena 1! Și-a dat demisia după 7 ani
Cristian Mungiu, ultimatum pentru statul român: ”Să-și facă treaba”. A adus al doilea Palme d’Or ...
Cristian Mungiu, ultimatum pentru statul român: ”Să-și facă treaba”. A adus al doilea Palme d’Or în țară, în aplauzele întregului avion + video emoționant
Dublă tragedie în Oradea! Două persoane au murit, după ce mașina lor a fost călcată de tren
Dublă tragedie în Oradea! Două persoane au murit, după ce mașina lor a fost călcată de tren
Jaguarul s-a întors la iubită, după ce a ”comis-o” la Insula iubirii. Bruneta l-a iertat
Jaguarul s-a întors la iubită, după ce a ”comis-o” la Insula iubirii. Bruneta l-a iertat
Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ...
Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ”Nu sunt actori”
Cum arată livingul Andreei Marin? ”Lenea e cucoană mare”
Cum arată livingul Andreei Marin? ”Lenea e cucoană mare”
Vezi toate știrile